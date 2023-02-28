tv.tbmm.gov.tr EYT son dakika bugün CANLI! 1 Mart Meclis TV EYT açıklamaları canlı yayın izle! EYT ne zaman açıklanacak? Yaşa Takılanlar 1 saat önce son dakika...

EYT MAAŞI NE KADAR?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadesini kullandı.

EYT PROMOSYONU NE KADAR, NE ZAMAN YATAR?

"Maaş promosyonu emekli maaş almaya hak kazanmakla beraber alınabiliyor. Emekli maaşı aylığı bağlanmasıyla beraber yani SGK sisteminde kişinin emekli olduğu gözükmesiyle birlikte vatandaşımız banka seçimi yapabiliyor.



Bankaların bir promosyon yarışı içerisine gireceğinden bahsetmiştik.Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisine uygun olarak bankalar TL mevduatları daha fazla tutmak zorundalar. EYT'li vatandaşlarımız promosyon fiyatları alarak en yükseğini seçmelilerdir. Ortalama promosyonlar kamu bankalarında daha düşük olacak ama özel bankalarda 8 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir promosyon olacaktır.