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    • Ekonomi
    • 28.02.2023 15:52
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    • 28.02.2023 22:50
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    tv.tbmm.gov.tr EYT son dakika bugün CANLI! 1 Mart Meclis TV EYT açıklamaları canlı yayın izle! EYT ne zaman açıklanacak? Yaşa Takılanlar 1 saat önce son dakika...

    EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılmasıyla birlikte gözler canlı açıklamalara çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş son durumla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, EYT çıktı mı? Ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT son dakika bugün A HABER CANLI İZLE!

    Milyonlarca EYT'li emekli olmak için sabırsızlanıyor. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de son durum ne? İşte merak edilenler...

    EYT CANLI AÇIKLAMALAR!

    Henüz açıklama yapılmadı. Canlı yayın başladığında haberimize eklenecektir.

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    EYT NE ZAMAN YASALAŞIYOR? İŞTE SON GÜNCEL DURUM

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi.

    "Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.

    Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum."

    EYT MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    EYT, Meclis gündemine gelirse eğer 28 Şubat Salı günü yasalaşırsa vatandaşlarımız mart ayında dilekçe verir, dilekçe verdiklerinden 1 ay sonra kanuni olarak kendilerine emekli aylığı bağlanır.

    Eğer bu yasa çarşamba günü yani 1 Mart'a kalırsa ve 1 Mart'ta yasalaşırsa vatandaşlarımız yine mart ayı içerisinde dilekçelerini verip nisanda ilk emekli maaşlarını alırlar.

    Yani 28 Şubat'ta kanun çıkması ile martın ilk günlerinde kanun çıkmasında vatandaşlarımızın emekli maaşlarını almaları açısından farklılık bulunmamaktadır.

        EYT MAAŞI NE KADAR?

        AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadesini kullandı.

        EYT PROMOSYONU NE KADAR, NE ZAMAN YATAR?

        "Maaş promosyonu emekli maaş almaya hak kazanmakla beraber alınabiliyor. Emekli maaşı aylığı bağlanmasıyla beraber yani SGK sisteminde kişinin emekli olduğu gözükmesiyle birlikte vatandaşımız banka seçimi yapabiliyor.

        Bankaların bir promosyon yarışı içerisine gireceğinden bahsetmiştik.Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisine uygun olarak bankalar TL mevduatları daha fazla tutmak zorundalar. EYT'li vatandaşlarımız promosyon fiyatları alarak en yükseğini seçmelilerdir. Ortalama promosyonlar kamu bankalarında daha düşük olacak ama özel bankalarda 8 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir promosyon olacaktır.

        BANKA PROMOSYONLARINDA ARTIŞ BEKLİYOR MUSUNUZ?

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

        Banka promosyonları çok önemli hale geldi hem bankalar açısından hem banka promosyonları alacaklar açısından. Bankalar açısından önemli hale geldi çünkü bankaların TL mevduatı tutma oranı artırıldı. Eğer bankaların döviz mevduatı yüzde 50'den fazla ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı ve devlet tahvili alma zorunluluğu artırıldı. Bundan dolayı bankaların TL mevduatları yoksa zararda olacaktır.

        O yüzden bankalar bir promosyon yarışına girecektir. Vatandaşlarımız da bu promosyonu almak için bekliyor. 5 bin ile eklemelerle beraber 15 bin lira civarında bir promosyon durumu olacağını ben bekliyorum.

        Bunun için vatandaşlarımız bankaya gidip 'bana ne kadar promosyon vereceksin?' şeklinde sormalıdır.

        EYT ŞARTLARI NEDİR?

        8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı çalışanları kapsayacak. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık şartı var. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak yaş süresi olmayacak.

        EYT düzenlemesi zorunlu değil kapsama girseler bile istemiyorlarsa yararlanmayacaklar. Taşerondan kadroya geçenler için emeklilik zorunluluğu bulunmuyor.

        Diyelim ki bir kişi EYT kapsamında o kurumda çalışan diğer kişilere göre işveren üzerinde prim yükü fazla oluyor. İşverene prim desteği verilecek ve iş verenin yükü de azalmış olacak. EYT'li çalışan ve diğer çalışan arasında fark olmayacak.

        DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN EYT'LİLERİN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANACAK MI?

        EYT başvuruya esas olduğu için vatandaşlar emekli olmadan yani dilekçe vermeden emekli olamayacaktır. EYT kapsamında 5 bin ile 5 bin 975 gün ile SSK'dan emeklilik, 9000 gün prim günü sayısı ile Bağkur ve Emekli Sandığı'nda emeklilik söz konusudur.

        Mevzuatımıza göre zaten deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya malul hale gelen kişinin yakınlarına çok çok daha az prim günü sayısına emeklilik aylığı bağlanabiliyor. Yani illa EYT çıkacak ve maaş bağlanacak diye beklenmemek lazım. SSK'da 900 gün, Bağkur ve Emekli Sandığı'nda 1800 gününüz varsa malul olan kişilere bizzat emeklilik aylığı, ölen kişilerin yakınlarına bizzat emekli aylığı bağlanabiliyor.

        EYT yasasının çıkmaması depremzedeler için bir hak kaybı değildir.
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