tv.tbmm.gov.tr EYT son dakika bugün CANLI! 1 Mart Meclis TV EYT açıklamaları canlı yayın izle! EYT ne zaman açıklanacak? Yaşa Takılanlar 1 saat önce son dakika...

Milyonlarca EYT'li emekli olmak için sabırsızlanıyor. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de son durum ne? İşte merak edilenler...
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EYT NE ZAMAN YASALAŞIYOR? İŞTE SON GÜNCEL DURUM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi.
"Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.
Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum."
EYT MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN?
EYT, Meclis gündemine gelirse eğer 28 Şubat Salı günü yasalaşırsa vatandaşlarımız mart ayında dilekçe verir, dilekçe verdiklerinden 1 ay sonra kanuni olarak kendilerine emekli aylığı bağlanır.
Eğer bu yasa çarşamba günü yani 1 Mart'a kalırsa ve 1 Mart'ta yasalaşırsa vatandaşlarımız yine mart ayı içerisinde dilekçelerini verip nisanda ilk emekli maaşlarını alırlar.
Yani 28 Şubat'ta kanun çıkması ile martın ilk günlerinde kanun çıkmasında vatandaşlarımızın emekli maaşlarını almaları açısından farklılık bulunmamaktadır.