PTT emekli promosyonu merak ediliyor. Emekliyi sevindirecek promosyon haberi PTT'den geldi. EYT, SSK, Bağ-Kurlu binlerce emekliye PTT tarafından 3.600 TL tek seferde yatıyor. Aktif Bank maaşını 3 yıllığına PTT'ye taşıyan herkese 3bin 600 promosyon vereceğini açıkladı.Peki, PTT AktüfBank emekli promosyonu nasıl alınır? İşte detaylar...
PTT EMEKLİ PROMOSYONU NAIL ALINIR?
PTT emekli promosyonundan faydalanmak için TC kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine gitmeniz yeterli oluyor. PTT şubesine gidip 3 yıl kalma sözü veren tüm emekliler binlerce lira promosyondan faydalanacak
PTT EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI
-Başvuruyu kişilerin şahsen yapması gerekir
-Kampanyadan yalnızca PTT müşteri yararlanır
-Başvurunun yapıldığı tarih ele alındığında açık kredi olması ya da açık kredilerinden 60 günün üzerinde gecikme olmaması gerekir
-Promosyon ücreti 3.600 TL olan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT üzerinden almaya söz verilir
-3 yıl boyunca devam edecek kampanya için ödemeler peşin olarak alınır
-PTT emeklileri 750 TL değerinde ek olarak yeni promosyon ödemelerini en yakın şubeden alabilecek.
-Kampanyaya katılım sağlayıp ücreti aldıktan sonra PTT'den ayrılmak isteyenler için iade talebi oluşturularak hesap yapılır ve gerekli tutar geri yatırılır.