Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Yaraları birlikte sararız

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin 2022 yıl sonu finansal sonuçları ve deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Önal, bölgede Türk Telekom ailesinden 36 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini aktardı. Önal, yaşanan deprem sonrası ilk gününde kendisinin de gittiğini belirterek, bölgede 3 bin 500 çalışanlarının afetten doğrudan etkilendiğini söyledi. Önal, "Operasyonel kabiliyetlerimizi bu afette tam kapasite olarak kullandık. Sürecin en başından itibaren AFAD ile koordineli hareket ettik. Bin 400'ü aşan çalışma arkadaşımızla birlikte deprem bölgelerine gittik" bilgisini verdi.



ENERJİ SORUNU VARDI

Önal şunları söyledi: "Her eleştiri bizim için bir veri fakat ilk andan itibaren sadece kendi altyapımızı ayağa kaldırmak değil, diğer operatörlere de gerektiğinde her türlü lojistik desteği vermek dahil taşın altına elini sokan bir Türk Telekom var." Önal, yıkılan baz istasyonlarının tamamının binaların üzerinde olduğunu, kulelerin kaldığını, sorunun enerji olduğunu söyledi. Diğer operatörlerle baz istasyonlarını paslaşma konusunu da anlatan Önal şunları söyledi: "Ulusal dolaşım (national roaming) meselesini yorumlarken normal zamanları ve afet zamanlarını ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Türk Telekom olarak afet zamanında national roaming yapmak konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu konuya tüm operatörler olarak önümüzdeki dönemde daha yakından eğileceğiz."



HEDEF 19 MİLYAR TL YATIRIM

Şirketin 2022 finansal sonuçlarına ilişkin bilgi veren Ümit Önal, 2022 yılında fiber ağ uzunluklarını 403 bin kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Türk Telekom'un konsolide gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 40.2 artarak 48 milyar liraya ulaştı. 2022 net kârımız, 4 milyar 135 milyon lira oldu. 2022'deki yatırım harcamalarımız ise yüzde 58 artışla 13.9 milyar liraya ulaştı. 2023'te yatırım harcamalarımızın da yaklaşık 17-19 milyar lira olacağını öngörüyoruz."

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