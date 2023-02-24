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    Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,5'e indirdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayında sonlandırdığı faiz indirim sürecine, depremin ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geri döndü. Politika faizini yüzde 9'dan 8.5'e indirdi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Merkez faizi % 8.5’e çekti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayında sonlandırdığı faiz indirim sürecine, depremin ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geri döndü. PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'dan 8.5'e indirdi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi. Felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği kaydedildi.



    Merkez Bankası depremin etkilerinin kısa vadede hissedileceğini ancak orta, uzun vadede sıkıntıların aşılacağını bildirdi.



    DEPREM BÖLGESİNE 12 SOSYAL MARKET
    Kızılay, bu kez de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ssyal market kurdu. Deprem bölgelerinde açılan 5 sosyal markette gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetler afetzedelere ücretsiz veriliyor. İki ilde daha 7 sosyal market açılarak, her ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarına karşılık verilecek. Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep İslahiye'de açılan marketler hafta sonuna kadar diğer illerde de hizmete girecek.



        ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETİ
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen öğrencilere 7.5 milyon ders kitabı, 5.5 milyon yardımcı kaynak ile 130 bin kırtasiye setini ulaştırmaya başladıklarını açıkladı. Özer, "Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için basımı yapılan ders kitapları ile yardımcı kaynakları öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar ulaştırmış olacağız. Kırtasiye malzemeleri ihtiyaç duyulan her türlü eğitim materyalini ulaştıracağız" dedi.



        ÇADIR KENTLERE UYDU HABERLEŞME SİSTEMİ
        Afetzedelerin yerleştirildiği konteyner ve çadır kentlere Türksat tarafından uydu haberleşme sistemleri yerleştirildi. Haberleşme ve internet ihtiyaçlarını küçük çaplı antenlere sahip uydu yer istasyonları olan VSAT teknolojisi ile uydu üzerinden karşılayabilen vatandaşlar için 800'den fazla uydu terminali bölgede hazır hale getirildi. VSAT sistemi, merkez yer istasyonu ile coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında çift yönlü uydu iletişimi sağlayarak ses, veri, video konferans, internet gibi birçok hizmete erişim sağlanmasına yardımcı oluyor. Barış ŞİMŞEK

        HASARSIZ BİNALARA GAZ GELDİ
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğalgaz dağıtım şirketlerinin dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, "Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğalgazı getirmiş durumdayız" dedi. TPAO'nun Adıyaman'da 2 bin 680 civarında çadır ve 214 konteyner tahsis ettiğine işaret eden Dönmez, bölgede 2 bin konteynerlik bir konteyner kent planlandığını dile getirdi.

        20 BİN 700 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1.5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu. Bakan Bilgin, "Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,5'e indirdi
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