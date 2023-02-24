Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,5'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayında sonlandırdığı faiz indirim sürecine, depremin ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geri döndü. PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'dan 8.5'e indirdi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi. Felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği kaydedildi.
Merkez Bankası depremin etkilerinin kısa vadede hissedileceğini ancak orta, uzun vadede sıkıntıların aşılacağını bildirdi.
DEPREM BÖLGESİNE 12 SOSYAL MARKET
Kızılay, bu kez de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ssyal market kurdu. Deprem bölgelerinde açılan 5 sosyal markette gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetler afetzedelere ücretsiz veriliyor. İki ilde daha 7 sosyal market açılarak, her ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarına karşılık verilecek. Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep İslahiye'de açılan marketler hafta sonuna kadar diğer illerde de hizmete girecek.