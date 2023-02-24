Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,5'e indirdi





ÇADIR KENTLERE UYDU HABERLEŞME SİSTEMİ

Afetzedelerin yerleştirildiği konteyner ve çadır kentlere Türksat tarafından uydu haberleşme sistemleri yerleştirildi. Haberleşme ve internet ihtiyaçlarını küçük çaplı antenlere sahip uydu yer istasyonları olan VSAT teknolojisi ile uydu üzerinden karşılayabilen vatandaşlar için 800'den fazla uydu terminali bölgede hazır hale getirildi. VSAT sistemi, merkez yer istasyonu ile coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında çift yönlü uydu iletişimi sağlayarak ses, veri, video konferans, internet gibi birçok hizmete erişim sağlanmasına yardımcı oluyor. Barış ŞİMŞEK



HASARSIZ BİNALARA GAZ GELDİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğalgaz dağıtım şirketlerinin dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, "Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğalgazı getirmiş durumdayız" dedi. TPAO'nun Adıyaman'da 2 bin 680 civarında çadır ve 214 konteyner tahsis ettiğine işaret eden Dönmez, bölgede 2 bin konteynerlik bir konteyner kent planlandığını dile getirdi.



20 BİN 700 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1.5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu. Bakan Bilgin, "Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

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