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    • Ekonomi
    • 24.02.2023 17:16
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    • 24.02.2023 17:16
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    İstanbul'da turist akını! Ocakta milyonu aştı

    İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 oranında artarak 1 milyon 189 bini aştı. İstanbul'a en fazla turistin Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten geldiği öğrenildi.

    İstanbul’da turist akını! Ocakta milyonu aştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.

    Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini kaydetti.

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