Destekler artıyor! Hangi ödeme arttı? Evi az hasarlı olan da 10 bin TL alır mı? Yeni tedbirler neler?

Depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Acil ihtiyaçlar için başvuru gerekmeksizin 10 bin liralık nakdi ödeme yapılırken; ev sahipleri için aylık 5 bin lira olan kira yardımı, kiracılar için 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. İşte desteklerin detayları...
● Kiracı olduğum eve az hasarlı tespiti yapıldı. 10 bin liralık destekten yararlanabilir miyim?
Acil destek yardımı konutu yıkılan, ağır, orta hasarlı olanlarla sınırlı değil. Ev az hasarlı olsa da 10 bin liralık ödeme yapılıyor. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor.
● İkamet başka yerde ama faturalar adıma. Destek alır mıyım?
Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla belirlenenlere barınma desteği sağlanıyor. Faturalar ya da kira kontratı ile kaymakamlık, valiliklere başvurarak ikamet doğrulatılabilir. İnceleme sonrası yardım yapılır.