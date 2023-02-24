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    Destekler artıyor! Hangi ödeme arttı? Evi az hasarlı olan da 10 bin TL alır mı? Yeni tedbirler neler?

    11 ilimizi vuran depremlerde konutu az hasarlı olana da başvuru şartı olmadan 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak. Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 3 bin liraya çıkarıldı.

    Hazal Ateş
    Destekler artıyor
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    Depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Acil ihtiyaçlar için başvuru gerekmeksizin 10 bin liralık nakdi ödeme yapılırken; ev sahipleri için aylık 5 bin lira olan kira yardımı, kiracılar için 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. İşte desteklerin detayları...



    ● Kiracı olduğum eve az hasarlı tespiti yapıldı. 10 bin liralık destekten yararlanabilir miyim?
    Acil destek yardımı konutu yıkılan, ağır, orta hasarlı olanlarla sınırlı değil. Ev az hasarlı olsa da 10 bin liralık ödeme yapılıyor. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor.



    ● İkamet başka yerde ama faturalar adıma. Destek alır mıyım?
    Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla belirlenenlere barınma desteği sağlanıyor. Faturalar ya da kira kontratı ile kaymakamlık, valiliklere başvurarak ikamet doğrulatılabilir. İnceleme sonrası yardım yapılır.



        ● Az hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?
        Az hasarlı olan, içinde yaşanabilecek konutlar için taşınma yardımı yapılmıyor. Kira yardımı için de aynı durum söz konusu.
        ● Bölgeden kendi imkânıyla ayrılan depremzede olduğunu nasıl kanıtlayacak?
        Kendi imkânıyla ayrılanlar gittiği ilde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak bir defaya mahsus taşınma, bir yıllık da kira yardımı talep edebilir. Ev sahipleri için aylık 5 bin, kiracılara 3 bin lira kira yardımı yapılacak. İşlemler e-Devlet barınma desteği sayfasından oluyor.



        ● Borçlarımdan dolayı 10 bin liralık acil destek yardımına haciz konulur mu?
        Depremin ardından haciz işlemleri, icra takipleri durduruldu. Hesapta haciz olsa bile devlet tarafından yatırılan 10 bin liralık devlet yardımlarına bir etkisi olmayacak.



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        Depremin yaralarını sarmak için dün de yeni tedbir ve destekler devreye alındı:



            ✖ YEMEK-KONAKLAMA FIRSATI: Depremzedeler, kamu kurumlarına ait misafirhane, sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.



            ✖ BORÇLAR ERTELENDİ: Deprem bölgesinde yapılandırma borçlarının taksit ödemeleri mücbir sebep halinin sonuna kadar ertelenirken, 11 ile Sivas'ın Gürün ilçesi dahil edildi. Bölgedeki vatandaş ve işletmelerin idarelere borçları da ertelendi, taksitler 31 Temmuz'u izleyen ayda başlayacak.



            ✖ YÜZDE 1 KDV: Prefabrik yapıda yüzde 1 KDV uygulaması genişletilerek üretimde deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı.



                ✖ TAKSİT AYARI: Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek.



                ✖ ORMAN KÖYLÜSÜNE ERTELEME: Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Temmuz'a kadar ertelendi.



                ✖ DESTEKLERE GÜNCELLEME: Deprem bölgesindeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvuruları da güncellendi. Listeye Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki çiftçiler de eklendi.

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                Haberler Ekonomi Destekler artıyor! Hangi ödeme arttı? Evi az hasarlı olan da 10 bin TL alır mı? Yeni tedbirler neler?
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