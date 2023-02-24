Destekler artıyor! Hangi ödeme arttı? Evi az hasarlı olan da 10 bin TL alır mı? Yeni tedbirler neler?





● Az hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Az hasarlı olan, içinde yaşanabilecek konutlar için taşınma yardımı yapılmıyor. Kira yardımı için de aynı durum söz konusu.

● Bölgeden kendi imkânıyla ayrılan depremzede olduğunu nasıl kanıtlayacak?

Kendi imkânıyla ayrılanlar gittiği ilde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak bir defaya mahsus taşınma, bir yıllık da kira yardımı talep edebilir. Ev sahipleri için aylık 5 bin, kiracılara 3 bin lira kira yardımı yapılacak. İşlemler e-Devlet barınma desteği sayfasından oluyor.