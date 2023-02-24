Deprem felaketinin iki yüzü! Bir yanda tek evini bedelsiz verenler, bir yanda kirayı arttıran fırsatçılar

Konya'nın Hadim ilçesinde, Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi, henüz oturmadıkları evlerini depremzedelere bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti.
30 YAKININI KAYBETTİ
Kahramanmaraş'tan gelen Yaşar Karabürk, 30 akrabasını kaybettiğini belirterek, "Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Antakya'dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da şöyle konuştu:
İÇİNİ DE DÖŞEDİLER
"Depremde evimiz çökmedi, kolonları patladı. Yanımızdaki bina çöktü, çökerken bizim binanın yarısını götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Bize destek oluyorlar. Evler çok güzel, yapılmış ama içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar her şeyi düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyor."