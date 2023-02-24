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    Deprem felaketinin iki yüzü! Bir yanda tek evini bedelsiz verenler, bir yanda kirayı arttıran fırsatçılar

    Deprem göçüyle birlikte fırsatçılar sahaya çıktı, kiraya astronomik artış yaptı. Hayırsever vatandaşlarımız ise evlerini bedelsiz olarak depremzedelere açtı...

    İnsanlık dersi-insanlık depremi

    Konya'nın Hadim ilçesinde, Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi, henüz oturmadıkları evlerini depremzedelere bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti.



    30 YAKININI KAYBETTİ
    Kahramanmaraş'tan gelen Yaşar Karabürk, 30 akrabasını kaybettiğini belirterek, "Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Antakya'dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da şöyle konuştu:



    İÇİNİ DE DÖŞEDİLER
    "Depremde evimiz çökmedi, kolonları patladı. Yanımızdaki bina çöktü, çökerken bizim binanın yarısını götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Bize destek oluyorlar. Evler çok güzel, yapılmış ama içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar her şeyi düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyor."



        'AKŞAM YATIYORSUN, SABAHA FİYAT DEĞİŞMİŞ'
        Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "El vicdan diyorum! 5 liralık yere 15 lira demek! Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş. Hayırdır ya! Ne oldu akşamdan sabaha kadar? Çok yüksek fiyatlara evini kiraya veren ev sahiplerinin işlerinin yapılmaması ve onlarla çalışılmaması yönünde üyelerimize görüş bildirdik" diye konuştu. Bunun en önemli sebebinin korsan emlakçılar olduğunu da söyleyen Çağlar, "Kentte 15 bin korsan emlakçı var" dedi. Çağlar, kira fiyatlarının yükselmemesi için sürekli denetimlerin yapılması gerektiğini kaydederek, şu uyarılarda bulundu: "Vatandaşlarımız fiyat artışlarını bize ve CİMER'e şikayet edebilir."



        BİR YANDA KİRAYI ARTIRAN FIRSATÇILAR
        11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgeden büyük göç başlarken, fırsatçılar da sahaya çıktı. Pek çok şehirde ev fiyatları zirve yaptı. Kiralık evlerde iki kata varan artışlar görüldü. Mersin, Ankara, İstanbul, Antalya ve Konya artışta başı çeken iller oldu. Depremle birlikte nüfusu en çok artan illerden olan Mersin'de Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli'de ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor. Kentte en düşük ev kirası 3 bin liradan 8 bin liraya yükseldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Mersin İl Başkanı Ümit Mete, "Bu felaket, hepimizin başına gelebilir; insanlık namına ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi. İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde 170-200 bin lira aralığındaki kira fiyatları dikkat çekerken, Bağcılar ve Esenyurt'ta kiralar 10 bin liralara kadar yükseldi. Konya'da 5 bin lira olan evin 7 bin, 7 bin lira olan evin 10 bin liralara yükseldiği belirtildi. Alanya'da 1+1 eve 25 bin lira isteyen bile çıktı. Kiralık fiyatlarındaki yükseliş sadece ev arayanları değil mevcut kiracıları da etkiledi.

        AVUSTURYA MODELİ
        Kiradaki artışa çözüm olarak sektör yetkilileri, daha önce benzer sorun yaşayan ve bunu aşan ülkeleri örnek gösterdi. Avusturya modeli gündeme geldi. Avusturya'da 1981 yılında çıkarılan bir kira kontrolü kanunu ile taşınmaz kira bedelleri sınırlandırılmış. Bu kanun ile apartman daireleri A, B, C ve D olmak üzere dört sınıfa ayrılmış ve (taşınmaz maliki ile kiracı arasında başka türlü bir anlaşma olmadığı sürece) her sınıfın metrekare fiyatı belli oranlarda sınırlandırılmış.



        6 AY SONRA EVLER TESLİM EDİLECEK
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede hasar tespitinin yüzde 80 seviyelerine geldiğini, birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Kurum, "Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız" dedi. Kurum, şunlar söyledi:
        ▼ (TOKİ'nin inşa ettiği) 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu hassasiyetle yapıyoruz.
        ▼ Şubat ayı sonuna kadar 14 bin konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız.
        ▼ Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapacağız.
        ▼ 1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız.



            TOPYEKÜN ÇAĞRI
            Depremden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası büyüyor. Ev sahiplerinin ücretsiz ya da düşük bir bedelle boş evlerini depremzedelere tahsis etmesini hedefleyen kampanyaya futbol dünyası da destek verdi. Rıdvan Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok, çektikleri videolarla destek çağrısında bulundu. Videolu mesajda Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Yaraları sarma zamanı. Haydi bir aileye de sen el ver. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, birlikte iyileşeceğiz" ifadesini kullandı.

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