Deprem felaketinin iki yüzü! Bir yanda tek evini bedelsiz verenler, bir yanda kirayı arttıran fırsatçılar





BİR YANDA KİRAYI ARTIRAN FIRSATÇILAR

11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgeden büyük göç başlarken, fırsatçılar da sahaya çıktı. Pek çok şehirde ev fiyatları zirve yaptı. Kiralık evlerde iki kata varan artışlar görüldü. Mersin, Ankara, İstanbul, Antalya ve Konya artışta başı çeken iller oldu. Depremle birlikte nüfusu en çok artan illerden olan Mersin'de Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli'de ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor. Kentte en düşük ev kirası 3 bin liradan 8 bin liraya yükseldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Mersin İl Başkanı Ümit Mete, "Bu felaket, hepimizin başına gelebilir; insanlık namına ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi. İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde 170-200 bin lira aralığındaki kira fiyatları dikkat çekerken, Bağcılar ve Esenyurt'ta kiralar 10 bin liralara kadar yükseldi. Konya'da 5 bin lira olan evin 7 bin, 7 bin lira olan evin 10 bin liralara yükseldiği belirtildi. Alanya'da 1+1 eve 25 bin lira isteyen bile çıktı. Kiralık fiyatlarındaki yükseliş sadece ev arayanları değil mevcut kiracıları da etkiledi.



AVUSTURYA MODELİ

Kiradaki artışa çözüm olarak sektör yetkilileri, daha önce benzer sorun yaşayan ve bunu aşan ülkeleri örnek gösterdi. Avusturya modeli gündeme geldi. Avusturya'da 1981 yılında çıkarılan bir kira kontrolü kanunu ile taşınmaz kira bedelleri sınırlandırılmış. Bu kanun ile apartman daireleri A, B, C ve D olmak üzere dört sınıfa ayrılmış ve (taşınmaz maliki ile kiracı arasında başka türlü bir anlaşma olmadığı sürece) her sınıfın metrekare fiyatı belli oranlarda sınırlandırılmış.