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    • Ekonomi
    • 23.02.2023 13:32
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    • 23.02.2023 13:45
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    CANLI ALTIN FİYATLARI || Faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi 23 Şubat 2023? Bugün gram, yarım, tam, ATA altın fiyatı...

    Bugün altın düştü mü, yükseldi mi merak ediliyor. Merkez Bankası Faiz kararı altını etkiler mi sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Şubat 2023 yeni, canlı altın fiyatları...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    Merkez Bankası faiz kararının akabinde altında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB Şubat ayı faiz kararında. Faiz kararına göre elinde altını olanlar ne olacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi 23 Şubat 2023? Bugün Gram, yarım, tam, ATA altın, Reşat ne kadar, kaç TL?

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    CANLI DOLAR FİYATI

    CANLI EURO FİYATI

    23 ŞUBAT 2023 BUGÜN ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    👉Gram altın alış: 1.107,74

    Gram altın satış: 1.107,94

    👉Çeyrek altın satış: 1.851,00

    Çeyrek altın alış: 1.866,00

    👉Yarım altın alış: 3.702,00

    Yarım altın satış: 3.733,00

    👉Ata altın alış: 7.505,44

    Ata altın satış: 7.692,00

        👉Reşat altın alış: 7.413,47

        Reşat altın satış: 7.469,95

        👉18 ayar altın alış: 808,91

        18 ayar altın satış: 809,02

        👉14 ayar altın alış: 625,95

        14 ayar altın satış: 752,01

        👉Kulplu reşat altın alış: 7.416,69

        Kulplu reşat altın satış: 7.472,20

        ŞUBAT AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

        İç piyasada bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Bazı uzmanlar TCMB'nin faizi 100 baz puan indirerek yüzde 8'e çekeceğini; bazılarıysa depremin ardından yaşanan panik havası içinde TCMB'nin karar vermekten kaçınarak politika faizini sabit tutacağını savunuyor.

        MB FAİZ KARARINI SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

        Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

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        Haberler Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI || Faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi 23 Şubat 2023? Bugün gram, yarım, tam, ATA altın fiyatı...
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