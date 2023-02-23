CANLI ALTIN FİYATLARI || Faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi 23 Şubat 2023? Bugün gram, yarım, tam, ATA altın fiyatı...

Merkez Bankası faiz kararının akabinde altında son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB Şubat ayı faiz kararında. Faiz kararına göre elinde altını olanlar ne olacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi 23 Şubat 2023? Bugün Gram, yarım, tam, ATA altın, Reşat ne kadar, kaç TL?
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23 ŞUBAT 2023 BUGÜN ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
👉Gram altın alış: 1.107,74
Gram altın satış: 1.107,94
👉Çeyrek altın satış: 1.851,00
Çeyrek altın alış: 1.866,00
👉Yarım altın alış: 3.702,00
Yarım altın satış: 3.733,00
👉Ata altın alış: 7.505,44
Ata altın satış: 7.692,00