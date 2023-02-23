Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 908 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Şubat itibarıyla 21 milyar 270 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 886 milyar 922 milyon liradan 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 61 milyar 572 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 378 milyar 864 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 140 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Şubat itibarıyla 1 milyar 626 milyon lira artışla 1 trilyon 140 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 366 milyar 220 milyon lirası konut, 55 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 719 milyar 519 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 161 milyon lira azalarak 980 milyar 353 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 488 milyar 132 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 249 milyar 378 milyon lirası taksitli, 238 milyar 754 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 275 milyon lira azalarak 161 milyar 102 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 398 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 2 milyar 150 milyon lira artışla 1 trilyon 740 milyar 335 milyon lira oldu.