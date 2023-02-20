Ev de fatura da ücretsiz! ‘Evim Yuvam Olsun’ kampanyasına dair tüm detaylar...





● Kampanyadan yararlanacak depremzedeler nasıl belirlenecek?

Kampanya kapsamına dâhil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engellilere, yaşlılara, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlara ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.



● Nakdi kira yardımı yapmak da mümkün mü?

Evi ile kampanyaya katılamayanlar nakdi kira desteğinde bulunabilir. Nakdi kira yardımı yapmak isteyenlerin vereceği destekler indirimli kiralanacak evlerin ödemesinde kullanılacak.



● Faturaları kim ödeyecek, ev veya eşyaya zarar gelirse nasıl karşılanacak?

Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödenecek. Ev sahibine ilave gider doğmaması sağlanacak. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya eşyalarda zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak. Depremzedelerin kullanımına açılan evler, 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' kapsamına alınacak.



● Kampanyada kimler rol alacak?

emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek.