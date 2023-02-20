Ev de fatura da ücretsiz! ‘Evim Yuvam Olsun’ kampanyasına dair tüm detaylar...

Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu...
● Kampanyada süreç nasıl işleyecek?
Boş, kullanmadığı evini depremzedelere açan ev sahipleri yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu dolduracak. Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak. Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri kamu kurumlarına iletecek. Kaymakamlık yetkilileri evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak. Uygun bulunan evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Süre bitiminde kaymakamlık konutu ev sahibine teslim edecek.
● Ev ne kadar süreyle açılacak?
Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyenler 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise 1 yıl süreyle evini açması gerekecek.
● Evinin kapısını depremzedelere açan mülk sahipleriyle bir kontrat imzalanacak mı?
Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanacak. Evini indirimli bedelle vermek isteyenlerle de kira sözleşmesi imzalanacak. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde tespitle teyit edecek. Belirlenen depremzede aile konuta kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarıyla karşılanacak.
● Kampanyadan yararlanacak depremzedeler nasıl belirlenecek?
Kampanya kapsamına dâhil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engellilere, yaşlılara, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlara ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.
● Nakdi kira yardımı yapmak da mümkün mü?
Evi ile kampanyaya katılamayanlar nakdi kira desteğinde bulunabilir. Nakdi kira yardımı yapmak isteyenlerin vereceği destekler indirimli kiralanacak evlerin ödemesinde kullanılacak.
● Faturaları kim ödeyecek, ev veya eşyaya zarar gelirse nasıl karşılanacak?
Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödenecek. Ev sahibine ilave gider doğmaması sağlanacak. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya eşyalarda zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak. Depremzedelerin kullanımına açılan evler, 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' kapsamına alınacak.
● Kampanyada kimler rol alacak?
emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek.