İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki site ve apartman aidatı, kiralarla yarışır hale geldi. Artışlara itiraz eden vatandaşlar, aidatların bazı yöneticiler için kazanç kapısı olduğunu dile getirdi. Site sakinlerinden şikayet yağdı:
■ Aidatımız 1.400 TL oldu, sitede tenis kortu var diye. Biz Roger Federer miyiz abi?
■ Benim aidatım 3.750 lira oldu. Tenis kortu da yok üstelik.
■ Kupkuru aidat 2.000 lira. Tenis kortu olsa en azından o var diyeceğim.
■ Öğretmenim. Oturduğum sitenin görevli maaşı 13.000 lira. Benim maaşım aidat aracılığıyla ödemesini yaptığım personelden düşük, ev de kira.
■ 2.5 yıl önce taşındığımızda 300 lira olan aidat, gelen yeni zam ile 1.150 liraya yükseltildi.
■ Site aidatımız 3.900 lira oldu. İçine dahil doğru dürüst şey yok. Bir havuz, küçük bir spor salonu, bir de güvenlik var. Çöp alınıyor saatinde.
■ Güvenlik var diye 1.000 lira aidat veriyorum.
■ Kiramız 1.500, aidatımız ise tam 700 lira.
■ Aidata ayak uyduramıyorum. 3 senede 8 katına çıktı.
■ 50 yıllık bir binadayım. Aidatım 2.700 TL. İçinde sadece ısınma var.
■ Aidatımıza yüzde 110'a varan artış yaptılar. Tüm site sakinleri şikayetçiyiz. Ancak kimseye dinletemiyoruz.
■ Aidat 350 liradan 630 liraya çıktı. Kabul etmiyoruz bu rakamı.
NE YAPMAK LAZIM?
■ Genel kurul toplantılarına mutlaka katılın.
■ Tutar yüksekse tutanağa şerh düşüp itiraz edin.
■ Harcamalardaki fahiş fiyatları sorgulayın.
■ Faturasız harcamaları mutlaka yönetime sorun.
■ Kiracı iseniz demirbaş giderlerini ödemeyin.
■ Site yönetiminin belirlediği fahiş aidat için artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.
■ Yüksek aidata 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.
- Ekonomi
- 04.02.2023 Gazete
Site ve apartman aidatları vatandaşları isyan ettirdi!
Site ve apartman aidatlarına yapılan zamlara vatandaşlardan şikayet yağıyor. Kirayla yarışan aidatlara itiraz eden site sakinleri, gereğinden yüksek artış yapıldığı görüşünde...
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki site ve apartman aidatı, kiralarla yarışır hale geldi. Artışlara itiraz eden vatandaşlar, aidatların bazı yöneticiler için kazanç kapısı olduğunu dile getirdi. Site sakinlerinden şikayet yağdı: