Maaşlara Şubat farkı! EYT'lilerin tazminat tutarları yükseldi

Yeni yılla birlikte artan maaşlar Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlarken, başta EYT'lilerin ilgilendiği tazminat tutarları da yükseldi. 1 Ocak'tan itibaren yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira 80 kuruşa yükseltilen asgari ücret, bu ücretle çalışanların hesabına yatırıldı. Böylece işçilerin en düşük maaşı 8 bin 506 lira oldu. Maaşlardaki artış EYT'lilerin de takip ettiği tazminatlara yansıdı. Brüt asgari ücretin 10 bin 8 liraya yükseltilmesiyle en düşük tazminat tutarı her yıl için 10 bin 8 lira oldu. Asgari ücretlilerin tazminat tutarı böylece yüzde 54.66 artmış oldu. Memur maaş katsayısındaki yüzde 30'luk artışla da kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruşa yükseldi. Yani çalışanlara her yıl için en az 10 bin 8, en çok 19 bin 982 lira tazminat ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek.
BORSA'DA DALGAYA İKİ ÖNEMLİ HAMLE
Hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından düzenleyici kurumlar Borsa İstanbul (BIST) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçerken, şirketler de gerçek performanslarını yansıtmayan fiyatlar karşısında hisse geri alımlarına başladı.
AÇIĞA SATIŞA FREN
Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi. İlgili uygulama dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), son hareketlerin ardından piyasanın beklediği önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan düzenleme ile 'Para Piyasası' ve 'Kısa Vadeli' unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25'i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek. Yaşanan sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de kendi hisselerinde 2 Şubat tarihinde önemli miktarda alım yaptı.
ÖZEL OKULLAR PRİM DESTEĞİ İSTEDİ
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, özel okul öğretmenlerinin SGK primindeki işveren katkı paylarının geçici süre devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini ve bir öğrencinin devlet okuluna maliyetine paralel tutarda destek beklediklerini söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi içinde yer alan, özel okullara 10 milyar liralık finansman desteğini 'nefes aldıracak bir çalışma' olarak gördüklerini aktaran Öztürk, bunun bir an önce hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.
REN'CAR'ENK
Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renk yine 'beyaz' oldu. Geçtiğimiz yıl trafiğe çıkan otomobil sayısı 566 bin 280'e ulaşırken, bunun 223 bin 999'unun beyaz renkli olduğu görüldü. Bunu, 163 bin 120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.