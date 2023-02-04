Maaşlara Şubat farkı! EYT'lilerin tazminat tutarları yükseldi





100 MİLYON GEÇTİ

Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1.2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını söyledi. Tünelin zaman, yakıt, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 lira kazanç sağladığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1.2 milyar dolara ulaşmıştır" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık tarihinde 74 bin 210 olduğunu söyledi.



KÖTÜ PERFORMANS ÇIKÂRTTILAR

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın Ekim-Aralık döneminde beklentilerin altında kaldı. Apple'ın 2022'nin Ekim- Aralık döneminde satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 117.2 milyar dolara düştü. Böylece Apple 2019'dan bu yana ilk kez satışlarında yıllık bazda düşüş yaşadı. Alphabet'in de geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 76.1 milyar dolara çıkarken, net kârı ise yüzde 34 azalışla 13.6 milyar dolara geriledi.



AYM: GEÇ ATANANIN ZARARI KARŞILANMALI

Anayasa Mahkemesi (AYM), iş müfettişi yardımcısı olarak işe başlayan kişilerin müfettişlik sınavını kazanmasına rağmen atamasının geciktirilmesi nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek açtıkları davaların reddini, mülkiyet hakkının ihlali saydı. Başvurucuların daha sonradan atamalarının gerçekleştirilmesinin ortaya çıkan mağduriyeti hafiflettiği ancak tam olarak gidermediği vurgulanan Anayasa Mahkemesi'nin kararında, şöyle denildi: "Yaşanan mağduriyetin tam olarak ortadan kalkabilmesi için başvurucuların zararlarının da karşılanması gerekir."



ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE12 MİLYON

Bu ay şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon lira yatırıldı. Şehit yakınları ve gazilere maddi-manevi destekte bulunan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine aylık kişi başı 4 bin lira ödeme yapıyor. Vakıf bu ay 12 milyon 324 bin lira ödedi. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 940 bin lira ödeme yapan Vakıf, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin lira ödeme yaptı. Vakıf bu kapsamda 3 bin 79 kişiye destekte bulunuyor. Şehit yakınları ve gazilere yardım elini uzatan Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine 231 milyon 530 bin lira destekte bulundu.

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