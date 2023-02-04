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    Maaşlara Şubat farkı! EYT'lilerin tazminat tutarları yükseldi

    Başta asgari ücretliler olmak üzere çalışanlar Şubat maaşlarını alırken, başta EYT’lilerin olmak üzere tazminat tutarları da yükseldi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Maaşlara Şubat farkı

    Yeni yılla birlikte artan maaşlar Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlarken, başta EYT'lilerin ilgilendiği tazminat tutarları da yükseldi. 1 Ocak'tan itibaren yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira 80 kuruşa yükseltilen asgari ücret, bu ücretle çalışanların hesabına yatırıldı. Böylece işçilerin en düşük maaşı 8 bin 506 lira oldu. Maaşlardaki artış EYT'lilerin de takip ettiği tazminatlara yansıdı. Brüt asgari ücretin 10 bin 8 liraya yükseltilmesiyle en düşük tazminat tutarı her yıl için 10 bin 8 lira oldu. Asgari ücretlilerin tazminat tutarı böylece yüzde 54.66 artmış oldu. Memur maaş katsayısındaki yüzde 30'luk artışla da kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruşa yükseldi. Yani çalışanlara her yıl için en az 10 bin 8, en çok 19 bin 982 lira tazminat ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek.



    BORSA'DA DALGAYA İKİ ÖNEMLİ HAMLE
    Hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından düzenleyici kurumlar Borsa İstanbul (BIST) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçerken, şirketler de gerçek performanslarını yansıtmayan fiyatlar karşısında hisse geri alımlarına başladı.

    AÇIĞA SATIŞA FREN
    Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi. İlgili uygulama dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), son hareketlerin ardından piyasanın beklediği önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan düzenleme ile 'Para Piyasası' ve 'Kısa Vadeli' unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25'i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek. Yaşanan sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de kendi hisselerinde 2 Şubat tarihinde önemli miktarda alım yaptı.



    ÖZEL OKULLAR PRİM DESTEĞİ İSTEDİ
    Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, özel okul öğretmenlerinin SGK primindeki işveren katkı paylarının geçici süre devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini ve bir öğrencinin devlet okuluna maliyetine paralel tutarda destek beklediklerini söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi içinde yer alan, özel okullara 10 milyar liralık finansman desteğini 'nefes aldıracak bir çalışma' olarak gördüklerini aktaran Öztürk, bunun bir an önce hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.



    REN'CAR'ENK
    Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renk yine 'beyaz' oldu. Geçtiğimiz yıl trafiğe çıkan otomobil sayısı 566 bin 280'e ulaşırken, bunun 223 bin 999'unun beyaz renkli olduğu görüldü. Bunu, 163 bin 120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.



        100 MİLYON GEÇTİ
        Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1.2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını söyledi. Tünelin zaman, yakıt, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 lira kazanç sağladığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1.2 milyar dolara ulaşmıştır" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık tarihinde 74 bin 210 olduğunu söyledi.

        KÖTÜ PERFORMANS ÇIKÂRTTILAR
        ABD'li teknoloji devleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın Ekim-Aralık döneminde beklentilerin altında kaldı. Apple'ın 2022'nin Ekim- Aralık döneminde satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 117.2 milyar dolara düştü. Böylece Apple 2019'dan bu yana ilk kez satışlarında yıllık bazda düşüş yaşadı. Alphabet'in de geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 76.1 milyar dolara çıkarken, net kârı ise yüzde 34 azalışla 13.6 milyar dolara geriledi.

        AYM: GEÇ ATANANIN ZARARI KARŞILANMALI
        Anayasa Mahkemesi (AYM), iş müfettişi yardımcısı olarak işe başlayan kişilerin müfettişlik sınavını kazanmasına rağmen atamasının geciktirilmesi nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek açtıkları davaların reddini, mülkiyet hakkının ihlali saydı. Başvurucuların daha sonradan atamalarının gerçekleştirilmesinin ortaya çıkan mağduriyeti hafiflettiği ancak tam olarak gidermediği vurgulanan Anayasa Mahkemesi'nin kararında, şöyle denildi: "Yaşanan mağduriyetin tam olarak ortadan kalkabilmesi için başvurucuların zararlarının da karşılanması gerekir."

        ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE12 MİLYON
        Bu ay şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon lira yatırıldı. Şehit yakınları ve gazilere maddi-manevi destekte bulunan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine aylık kişi başı 4 bin lira ödeme yapıyor. Vakıf bu ay 12 milyon 324 bin lira ödedi. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 940 bin lira ödeme yapan Vakıf, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin lira ödeme yaptı. Vakıf bu kapsamda 3 bin 79 kişiye destekte bulunuyor. Şehit yakınları ve gazilere yardım elini uzatan Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine 231 milyon 530 bin lira destekte bulundu.

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        Haberler Ekonomi Maaşlara Şubat farkı! EYT'lilerin tazminat tutarları yükseldi
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