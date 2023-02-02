BORSA DÜŞTÜ MÜ, neden düşüyor, ne oldu son dakika? 2 Şubat 2023 Borsa son durum! Devre kesici nedir? Yorumlar...

Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor. Borsa düştü mü, neden düşüyor sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlanırken, borsada son durum yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
2 ŞUBAT 2023 BORSA SON DURUM!
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 5.319,75 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.319,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,9 altında 5.306,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.
ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.
Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü kaydeden analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.