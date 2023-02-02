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    • Ekonomi
    • 02.02.2023 09:36
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    • 02.02.2023 09:45
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    BORSA DÜŞTÜ MÜ, neden düşüyor, ne oldu son dakika? 2 Şubat 2023 Borsa son durum! Devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa İstanbul'da son dakika gelişmeleri yatırıcımlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2023 itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 5.319,75 puandan başladı. Bir önceki gün de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,29 değer kaybederek günü 4.713,39 puandan tamamlamıştı. Peki İşte 2 Şubat 2023 borsa son durum ne? Borsa düştü mü, neden düşüyor, ne oldu? Devre kesici nedir? İşte yanıtları...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, neden düşüyor, ne oldu son dakika?

    Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor. Borsa düştü mü, neden düşüyor sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlanırken, borsada son durum yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

    2 ŞUBAT 2023 BORSA SON DURUM!

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 5.319,75 puandan başladı.

    Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.319,75 seviyesinden işlem gördü.

    Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,9 altında 5.306,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

    ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

    Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü kaydeden analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.

        Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.250 ve 5.200 seviyelerinin destek, 5.350 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        1 ŞUBAT BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,29 değer kaybederek günü 4.713,39 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 263,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 7,85, holding endeksi yüzde 5,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,15 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde bankacılık oldu.

        BIST 100 endeksi düşüş eğilimini sekizinci gününe taşıdı.

        Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, karar öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

        Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

        ECB ve BoE'nin politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitmesinin beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların ECB Başkanı Christine Lagarde ile BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarından bankaların bundan sonraki politikalarına dair ip uçlarının aranacağını söyledi.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

            BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?

            Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.
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            Haberler Ekonomi BORSA DÜŞTÜ MÜ, neden düşüyor, ne oldu son dakika? 2 Şubat 2023 Borsa son durum! Devre kesici nedir? Yorumlar...
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