BORSA DÜŞTÜ MÜ, neden düşüyor, ne oldu son dakika? 2 Şubat 2023 Borsa son durum! Devre kesici nedir? Yorumlar...

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

ECB ve BoE'nin politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitmesinin beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların ECB Başkanı Christine Lagarde ile BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarından bankaların bundan sonraki politikalarına dair ip uçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.