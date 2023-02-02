AK Parti, 3600 gösterge düzenlemesinde bazı tadilatlar yapılmasını öngören yasa teklifi için çalışmalara başladı

AK Parti, 3600 gösterge düzenlemesinde bazı tadilatlar yapılmasını öngören bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Teklifin hazırlanmasında tabandan gelen yoğun talepler etkili oldu. Yapılan hazırlık gelecek günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi ile birlikte konu hızla Meclis gündemine taşınıp seçimlerden önce yasalaştırılacak. Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılıyor.



BİLGİN DE SÖYLEMİŞTİ

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 2023 bütçesinin TBMM görüşmeleri sırasında "Kapsamın genişletilmesine ilişkin talepler var. O konu da gündemimizde. Çalışma yapıyoruz" demişti.



NFT'DEN TOGG'A ÖN SİPARİŞ HAKKI

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunun detaylarını dijital deneyim platformu Trumore üzerinden paylaştı. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı elde edecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

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