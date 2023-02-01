Kartla 3.7 trilyon harcadık

Kartlı ödemeler 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 3 trilyon 708 milyar liraya ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, kredi kartı sayısı 2022'de 2021'e göre yüzde 19 artışla 99.5 milyona ulaştı.
Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168.9 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı da yüzde 25 artarak 71.6 milyon buldu. Böylelikle toplam kart sayısı yüzde 17 artarak 340 milyon oldu. 2022'de kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar liraya ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında ise yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688.5 milyar lira oldu. Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise zirveyi 1 trilyon lira ile market-gıda ödemeleri aldı.
Bu sektörü, 349.2 milyar lira ile akaryakıt, 306.1 milyar ile giyim ve aksesuar, 278.2 milyar lira ile elektronik eşya, 212.3 milyar lira ile yemek takip etti. İnternetten kartlı ödemeler 2022'de yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin payı ise yüzde 26'ya ulaştı.
REKOR GÜNLERİ
◗ KARTLI NAKİT ÇEKİM REKORU: 15.5 milyar TL ile 8 Temmuz'daki Kurban Bayramı arife günü.
◗ İNTERNETTEN EN FAZLA KARTLI ÖDEME: 6.1 milyar TL ile 'Muhteşem Cuma' denilen 25 Kasım'da.
◗EN FAZLA KARTLI ÖDEME TUTARI: 20.8 milyar lira ile 30 Aralık'ta
◗ EN FAZLA TEMASSIZ ÖDEME: 3.6 milyon kartla, 27.6 milyon temassız ödeme ile 31 Aralık'ta.
Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168.9 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı da yüzde 25 artarak 71.6 milyon buldu. Böylelikle toplam kart sayısı yüzde 17 artarak 340 milyon oldu. 2022'de kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar liraya ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında ise yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688.5 milyar lira oldu. Kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise zirveyi 1 trilyon lira ile market-gıda ödemeleri aldı.
Bu sektörü, 349.2 milyar lira ile akaryakıt, 306.1 milyar ile giyim ve aksesuar, 278.2 milyar lira ile elektronik eşya, 212.3 milyar lira ile yemek takip etti. İnternetten kartlı ödemeler 2022'de yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin payı ise yüzde 26'ya ulaştı.
REKOR GÜNLERİ
◗ KARTLI NAKİT ÇEKİM REKORU: 15.5 milyar TL ile 8 Temmuz'daki Kurban Bayramı arife günü.
◗ İNTERNETTEN EN FAZLA KARTLI ÖDEME: 6.1 milyar TL ile 'Muhteşem Cuma' denilen 25 Kasım'da.
◗EN FAZLA KARTLI ÖDEME TUTARI: 20.8 milyar lira ile 30 Aralık'ta
◗ EN FAZLA TEMASSIZ ÖDEME: 3.6 milyon kartla, 27.6 milyon temassız ödeme ile 31 Aralık'ta.