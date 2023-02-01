Borcu olana büyük fırsat! Yapılandırmaya başvuran ne ödeyecek? İşte örnek hesaplama...

Kamuya olan tüm borçlara yapılandırma imkanı sunan paket için Meclis süreci başladı. Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yasanın çıkmasıyla birlikte yapılandırmaya başvuranlar çok daha az ödemeyle borcundan kurtulabilecek.
PEŞİNDE YÜZDE 10'U
Borçların gecikme zamları, cezaları silinirken, bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Taksitle ödeme yapanlar ana para ve enflasyon farkıyla hesaplanan yeni borcu, isterse peşin isterse taksitle ödeyebilecek. Taksitle ödemelerde, ana para ve enflasyon farkı ile hesaplanan tutar, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık yapılacak ödeme hesaplanacak. Bu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak. Borcu peşin ödeyenlerden ise ana para ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Farkın yüzde 90'lık kısmı silinecek. Borç idari para cezasıysa aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
3.826 TL YERİNE 118,8 TL
Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse... 1 Ocak 2013 tarihinde 1.500 lira olan vergi ya da prim borcu için 3.826 lira gecikme faiziyle 5.326 lira ödenmesi gerekiyor. Eğer yapılandırmaya başvurulursa 3.826 lira gecikme zammı yerine 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Borcun peşin olarak kapatılması halinde de enflasyon farkının sadece 118,8 liralık kısmı alınacak, 1.069,20 liralık bölümü silinecek. Böylece sadece 1.618,80 lira ödenerek borçtan kurtulunabilecek.
AYDA 76 TL DE ÖDENEBİLECEK
1.500 lira ana para borcu ve 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanan vatandaş eğer 12 taksiti seçerse ayda 244,16 lira ödemeyle toplam 2.929,92, 48 ay vadeyi seçerse de ayda 76,16 liralık ödemeyle toplam 3.655,68 lira yatırarak söz konusu borçtan kurtulabilecek.