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    Borcu olana büyük fırsat! Yapılandırmaya başvuran ne ödeyecek? İşte örnek hesaplama...

    Borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeyecekleri tutar gecikme zammının silinip enflasyon güncellemesi yapılmasıyla düşecek. Bin 500 liradan 5 bin 326 liraya çıkan borç, bin 618 lira ödenerek kapatılabilecek. Takvim Gazetesi konuya ilişkşn merak edilenleri sizler için ele aldı.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Borcu olana büyük fırsat

    Kamuya olan tüm borçlara yapılandırma imkanı sunan paket için Meclis süreci başladı. Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yasanın çıkmasıyla birlikte yapılandırmaya başvuranlar çok daha az ödemeyle borcundan kurtulabilecek.



    PEŞİNDE YÜZDE 10'U
    Borçların gecikme zamları, cezaları silinirken, bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Taksitle ödeme yapanlar ana para ve enflasyon farkıyla hesaplanan yeni borcu, isterse peşin isterse taksitle ödeyebilecek. Taksitle ödemelerde, ana para ve enflasyon farkı ile hesaplanan tutar, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık yapılacak ödeme hesaplanacak. Bu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak. Borcu peşin ödeyenlerden ise ana para ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Farkın yüzde 90'lık kısmı silinecek. Borç idari para cezasıysa aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.




    3.826 TL YERİNE 118,8 TL
    Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse... 1 Ocak 2013 tarihinde 1.500 lira olan vergi ya da prim borcu için 3.826 lira gecikme faiziyle 5.326 lira ödenmesi gerekiyor. Eğer yapılandırmaya başvurulursa 3.826 lira gecikme zammı yerine 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Borcun peşin olarak kapatılması halinde de enflasyon farkının sadece 118,8 liralık kısmı alınacak, 1.069,20 liralık bölümü silinecek. Böylece sadece 1.618,80 lira ödenerek borçtan kurtulunabilecek.


    AYDA 76 TL DE ÖDENEBİLECEK
    1.500 lira ana para borcu ve 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanan vatandaş eğer 12 taksiti seçerse ayda 244,16 lira ödemeyle toplam 2.929,92, 48 ay vadeyi seçerse de ayda 76,16 liralık ödemeyle toplam 3.655,68 lira yatırarak söz konusu borçtan kurtulabilecek.




        521 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
        ● Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar liraya yapılandırma imkanı geliyor.

        ● 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda 7.6 milyon kişinin 4.6 milyar liralık borcu terkin edilmiş olacak.

        ● Borcu bulunan 3 milyon 277 bin 5 işyeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalının SGK'ya olan borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 işyeri düşüldüğünde, işyeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak. Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor.

        ● Öğrenim kredisinde 1.4 milyon kişinin 4.5 milyar liralık gecikme zammından vazgeçiliyor.




        5.326 TL'DEN 1.618 TL'YE İNECEK
        Yapılandırma başvuruları yasanın çıktığı tarihten itibaren 30 Nisan'a (bu tarih de dahil) kadar yapılabilecek. Peşin ödemeler ve ilk taksit için son tarih ise 31 Mayıs.

        İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR

        ANA PARA BORÇ: 1.500 TL (1 OCAK 2013)
        MEVCUT DURUM (31 ARALIK 2022)

        ● Gecikme zammı: 3.826,03 TL
        ● Toplam borç (Ana para + gecikme zammı): 5.326,03 TL

        YAPILANDIRMA SEÇİLİRSE
        ● Enflasyon farkı: 1.188 TL
        ● Toplam borç (Ana para + enflasyon farkı): 2.688 TL
        ● Peşin ödenirse (Ana para + enflasyon farkının % 10'u): 1.618,80 TL
        ● 12 taksitte seçilirse: 2.688 x 1,09 = 2.929,92 TL
        ● 18 taksit seçilirse : 2.688 x 1,135 = 3.050,88 TL
        ● 24 taksit seçilirse: 2.688 x 1,18 = 3.171,84 TL
        ● 36 taksit seçilirse: 2.688 x 1,27 = 3.413,76 TL
        ● 48 taksit seçilirse: 2.688 x 1,36 = 3.655,68 TL




        ANA PARA BORÇ: 1.000 TL (1 OCAK 2012)
        MEVCUT DURUM (31 ARALIK 2022)
        ● Gecikme zammı: 2.839,26TL
        ● Toplam borç (Ana para + gecikme zammı): 3.839,26 TL

        YAPILANDIRMA SEÇİLİRSE
        ● Enflasyon farkı: 816,50 TL
        ● Toplam borç (Ana para + enflasyon farkı): 1.816,50 TL
        ● Peşin ödenirse (Ana para + enflasyon farkının % 10'u): 1.081,65 TL
        ● 12 taksit seçilirse: 1.816,5 x 1,09 = 1.979,99 TL
        ● 18 taksit seçilirse: 1.816,5 x 1,135 = 2.061,73 TL
        ● 24 taksit seçilirse: 1.816,5 x 1,18 = 2.143,47 TL
        ● 36 taksit seçilirse: 1.816,5 x 1,27 = 2.306,96 TL
        ● 48 taksit seçilirse: 1.816,5 x 1,36 = 2.470,44 TL
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        ’Bild’iniz beyler!
        Haberler Ekonomi Borcu olana büyük fırsat! Yapılandırmaya başvuran ne ödeyecek? İşte örnek hesaplama...
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