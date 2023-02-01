Borcu olana büyük fırsat! Yapılandırmaya başvuran ne ödeyecek? İşte örnek hesaplama...







3.826 TL YERİNE 118,8 TL

Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse... 1 Ocak 2013 tarihinde 1.500 lira olan vergi ya da prim borcu için 3.826 lira gecikme faiziyle 5.326 lira ödenmesi gerekiyor. Eğer yapılandırmaya başvurulursa 3.826 lira gecikme zammı yerine 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Borcun peşin olarak kapatılması halinde de enflasyon farkının sadece 118,8 liralık kısmı alınacak, 1.069,20 liralık bölümü silinecek. Böylece sadece 1.618,80 lira ödenerek borçtan kurtulunabilecek.



AYDA 76 TL DE ÖDENEBİLECEK

1.500 lira ana para borcu ve 1.188 lira enflasyon farkı hesaplanan vatandaş eğer 12 taksiti seçerse ayda 244,16 lira ödemeyle toplam 2.929,92, 48 ay vadeyi seçerse de ayda 76,16 liralık ödemeyle toplam 3.655,68 lira yatırarak söz konusu borçtan kurtulabilecek.