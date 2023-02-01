60 milyon turist 56 milyar $ gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, 2022'de 51.4 milyon turist ve 46.3 milyar dolar gelire ulaştı" dedi. Turizmde 2023 hedeflerinin 60 milyon turist ile 56 milyar dolar gelir olduğunu, 2028'de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyleyen Ersoy, yeni odak pazarlar oluşturduklarını kaydetti.
Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"THY'NİN uçtuğu her yer hedef pazarımız. Bu pazarlarda çok ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. Amerika'dan 1 milyon ziyaretçi sayısını aştık. Hedefimiz 1.7 veya 1.8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Güney Amerika, İskandinav, Körfez ve Uzak Doğu ülkelerine de yöneleceğiz. Bu ülkelerin bir diğer avantajı da kişi başı gelirde daha fazla para bırakıyorlar."
Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"THY'NİN uçtuğu her yer hedef pazarımız. Bu pazarlarda çok ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. Amerika'dan 1 milyon ziyaretçi sayısını aştık. Hedefimiz 1.7 veya 1.8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Güney Amerika, İskandinav, Körfez ve Uzak Doğu ülkelerine de yöneleceğiz. Bu ülkelerin bir diğer avantajı da kişi başı gelirde daha fazla para bırakıyorlar."