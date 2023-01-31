Ocak ayı Aile destek ödemeleri kaç TL? Ödeme takvimi 2023! Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?

Aile destek ödemelerine zam gelip gelmeyeceği konusunda aramalar hız kazandı. Aile destek ödemeleri 850-1250 TL arasında değişiyor. Bu kapsamda destek ödemelerine zam gelip gelmediği merak edildi. Peki, Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023? Ocak ayı Aile destek ödemeleri kaç TL? İşte merak edilenler!
2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?
Henüz zam konusunda resmi açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?
Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.
Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.