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    • Ekonomi
    • 31.01.2023 08:10
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    • 31.01.2023 08:10
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    EYT Meclis'e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı? Emekli maaş hesaplama nasıl olacak? EYT son dakika haberleri 2023 bugün!

    EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Bu kapsamda sürecin nasıl işleyeceği ve yasanın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT Meclis’e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı?

    EYT için kritik gün geldi, çattı. Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati EYT düzenlemesine dair sunumunu gerçekleştirdi. EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Peki, EYT Meclis'e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı? Emekli maaş hesaplama nasıl olacak? İşte tüm detaylar!

    BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

    ''NEŞTER VURULDU'' EYT düzenlemesinde MECLİS'E SUNULDU!

    Bu kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım. Şunu ifade etmek isterim ki, bütün sosyal güvenlik sistemlerinde üç şart aranır. Bir tanesi, sigortalılık süresi, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT, emeklilikte yaşa takılanlar adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yılı içerisinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan bir çok insanın talebini bizlere ilettiler. Bu konuda yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu.

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

    8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek. Emekli olanlar yeni sözleşmelerle birlikte çalışabilecek. EYTli her vatandaşın hemen emekli olma gibi bir zorunluluğu yok.

    Öncelikli olarak 4 maddeli bir teklif. Hakları genişletici şekilde bir düzenleme.

    Birinci düzenleme yaş şartının kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını dolduran herkes kendi mevduatı çerçevesinde emekli olabilecek.

    İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

    Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

    Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA MI?

        Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

        "Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

        "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

        EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

        KAPSAM GENİŞLEDİ!

        EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

        SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

        BORÇ YAPILANDIRMA OLACAK MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

        EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

        Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.
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        Haberler Ekonomi EYT Meclis'e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı? Emekli maaş hesaplama nasıl olacak? EYT son dakika haberleri 2023 bugün!
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