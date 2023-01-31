EYT Meclis'e geldi mi? Staj mağdurları kapsama alınacak mı? Emekli maaş hesaplama nasıl olacak? EYT son dakika haberleri 2023 bugün!

BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

Bu kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım. Şunu ifade etmek isterim ki, bütün sosyal güvenlik sistemlerinde üç şart aranır. Bir tanesi, sigortalılık süresi, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT, emeklilikte yaşa takılanlar adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yılı içerisinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan bir çok insanın talebini bizlere ilettiler. Bu konuda yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek. Emekli olanlar yeni sözleşmelerle birlikte çalışabilecek. EYTli her vatandaşın hemen emekli olma gibi bir zorunluluğu yok.

Öncelikli olarak 4 maddeli bir teklif. Hakları genişletici şekilde bir düzenleme.

Birinci düzenleme yaş şartının kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını dolduran herkes kendi mevduatı çerçevesinde emekli olabilecek.