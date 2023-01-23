BAĞ-KUR’luya ödeme 'zam'anı! Emekliler yeni aylıklarını birbiri ardına alıyor

13 milyonu aşkın emekli Ocak zammına birbiri ardına kavuşuyor. Refah payı düzenlemesiyle zam oranları yüzde 30'a yükseltilen emekliler yeni aylıklarını birbiri ardına alıyor. Ödemeler SSK'lılarla başladı. Ayın 17'sinden itibaren zamlı aylıkları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılan SSK emeklilerine ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.







YÜZDE 57'YE VARAN ARTIŞ

Bağ-Kur'lulara da ödemeler bu hafta başlıyor. Ayın 25'i ile 28'i arasında Bağ-Kur emeklilerine zamlı aylık ödemeleri yapılacak. Emeklilerin hesabına yüzde 30 zamla artırılan aylıkları ve yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak. Zam sonrası ek ödeme dahil 5 bin 500 liranın altında kalan aylıklar 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Taban aylık düzenlemesi sayesinde bazı emeklilerin eline geçecek paradaki artış yüzde 57'yi aşacak. Memur emeklileri ise önümüzdeki günlerde zam farkı alacak.

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