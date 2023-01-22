Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YAPTIKLARI BİR BARBARLIKTIR

"Şimdi bu özgürlük adı altında İslam düşmanlığı. Çok açık bir şekilde ortaya konan bir hareketin tam bir sembolü bu aslında. Böyle alçakça, namussuzca ve çağdaş barbarlık adı altında yapılan bu hareketler sadece İslam dünyasına değil insanlığa karşı da yapılmış bir harekettir. En önemlisi de bunların geçmişten kaynaklanan her türlü travmalarının da kendilerinden kaynaklandığını, her türlü sıkıntıyı kendilerinin yaptığını ve insanlığa karşı düşmanlıklarının da kendileri tarafından üretildiğini göstermesi açısından çok önemli. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve bu kitap Allah tarafından insanlığa indirildi. Tüm insanlığa hitap ediyor. Tüm insanlığa hitap eden bu kitap sadece Müslümanların kitabı değil dünyanın kitabıdır. Böylesine bir yakma hadisesi özellikle de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapma cesareti sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına değil tüm İslam alemine ve insanlık alemine karşı yapılmış bir operasyondur. Yaptıkları bir barbarlıktır.

Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve bu kitap Allah tarafından insanlığa indirildi. Tüm insanlığa hitap ediyor. Tüm insanlığa hitap eden bu kitap sadece Müslümanların kitabı değil dünyanın kitabıdır. Böylesine bir yakma hadisesi özellikle de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapma cesareti sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına değil tüm İslam alemine ve insanlık alemine karşı yapılmış bir operasyondur. Yaptıkları bir barbarlıktır.

Maliye bakanları aynı konuda aynı hassasiyeti gösterdiler. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğimizin garantisi olarak söylemiş olayım, biz bütçede yüzde 3,5 hedefi ortaya koyduğumuz zaman dünyadaki olumsuz şartlar ülke içerisinde çok ciddi bir şekilde sübvansiyonların verilmesi ve vergilerden vazgeçmiş olmamıza rağmen temkinli bir bütçe yaptık. Bu bütçe yapılırken Avrupa'da başta olmak üzere dünyada salgın ve sonrasında savaştan dolayı bütçe açıklarının %5-6-7'lerin konuşulduğu ve çıkan sonuçların olduğu bir dönemde yaptık.