’İlk Evim’ için hazine desteği

Orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan, Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
ÜÇ YILLIK KATKI: Vatandaşların 3 yıl boyunca gelirlerine göre ödeme yapmaları için Hazine ve yüklenici tarafından katkı sunulacak.
CUMHURBAŞKANINA YETKİ: Faiz oranı/ kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi konularda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
BANKAYA GÖREV: Konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için bankalara, bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak.
GELİRİN AŞILMASI: İlk üç yıldaki taksitin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.
BASİT FAİZ: Sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak.
31 ARALIK 2023: Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı süreyi bir yıl uzatabilecek.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
ÜÇ YILLIK KATKI: Vatandaşların 3 yıl boyunca gelirlerine göre ödeme yapmaları için Hazine ve yüklenici tarafından katkı sunulacak.
CUMHURBAŞKANINA YETKİ: Faiz oranı/ kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi konularda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
BANKAYA GÖREV: Konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için bankalara, bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak.
GELİRİN AŞILMASI: İlk üç yıldaki taksitin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.
BASİT FAİZ: Sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak.
31 ARALIK 2023: Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı süreyi bir yıl uzatabilecek.