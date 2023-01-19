Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aidat fiyatlarına fren!

Yeni yılla birlikte site aidatları bir kez daha gündeme oturdu. Bazı sitelerde geçen yıla göre fahiş artışlar ortaya çıktı. Kimi sitelerde aidat tutarları kat kat arttı. Kirayla yarışan aidatlar ortaya çıkarken, katlanan ödemeler bazı sitelerde protesto edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çözüm için devreye girdi.







ÇÖZÜM ÜRETECEK

Bakanlık, sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması amacıyla birim kurulduğunu açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla bir birim oluşturuldu. Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daire sahiplerinin haklarını korumak ve site yönetimini üstlenen firmalara ilişkin mevzuat çalışması yapmak amacıyla kurulan birim, vatandaşların önemli bir sorununa da çözüm üretecek. Birim, gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte site yönetimlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Murathan YILDIRIM