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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aidat fiyatlarına fren!

    Kirayla yarışan site aidatlarına tepki yağarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Site yönetimine ilişkin birim kuruldu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Aidata fren

    Yeni yılla birlikte site aidatları bir kez daha gündeme oturdu. Bazı sitelerde geçen yıla göre fahiş artışlar ortaya çıktı. Kimi sitelerde aidat tutarları kat kat arttı. Kirayla yarışan aidatlar ortaya çıkarken, katlanan ödemeler bazı sitelerde protesto edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çözüm için devreye girdi.



    ÇÖZÜM ÜRETECEK
    Bakanlık, sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması amacıyla birim kurulduğunu açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla bir birim oluşturuldu. Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daire sahiplerinin haklarını korumak ve site yönetimini üstlenen firmalara ilişkin mevzuat çalışması yapmak amacıyla kurulan birim, vatandaşların önemli bir sorununa da çözüm üretecek. Birim, gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte site yönetimlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Murathan YILDIRIM



    BAKIN SU İŞE!
    Geçen yıl 18 lira seviyesinde olan 19 litrelik damacana suyun fiyatları 46.9 lira seviyesine yükseldi. Yüzde 160 artış yaşandı. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, "Dönüşümsüz ambalajlardan (PET, cam) bir miktar damacanaya bir miktar da şebeke sularına dönüş oldu" dedi. Suyu meydana getiren maliyet kalemlerine de dikkat çeken Karamehmetoğlu, "Ambalajlı su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96'sı su değil diğer maliyetlerden oluşuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor" şeklinde konuştu.



    THY PERSONELINE YÜZDE 20 ZAM
    Türk Hava Yolları (THY), 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre yüzde 16.4 (enflasyon + yüzde 1) oranında yapılması gereken ücret artışının, personeli lehine yüzde 20 olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı. Ek protokolle ayrıca, sosyal yardım kalemlerinde ek iyileştirmeler gerçekleştirilmesi, hamile idari izinli uçuş çalışanlarının ücretlerinde personel lehine düzenleme yapılması kararlaştırıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Birlikteliğimizin önemini her fırsatta vurguluyor, sizlerin koşullarını her fırsatta iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.



        26 İLDE 1.250 BEKÇİ ALINIYOR
        26 ilde bin 250 bekçi alımı için düğmeye basıldı. Adaylar 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında e-Devlet'ten ön başvuru yapabilecek. Sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden (pa.edu.tr) ilan edilecek. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksinin de 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Başvuruların yapıldığı ilde son 1 yıldır ikamet emiş olmak da şart.

        AİLELERE SED DESTEĞİ
        İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal Ekonomik Destek (SED), memur maaş zammı oranında artırıldı. Aile Bakanı Derya Yanık, 434 milyon 39 bin 508 lira yatırıldığını, 160 bine yakın çocuğun bu yardımdan yararlandığını söyledi. Ödemelerin yüzde 16.48'lik orana göre yapıldığını aktaran Yanık, 13.52 puanlık farkın da en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

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        Haberler Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aidat fiyatlarına fren!
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