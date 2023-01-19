Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aidat fiyatlarına fren!

Yeni yılla birlikte site aidatları bir kez daha gündeme oturdu. Bazı sitelerde geçen yıla göre fahiş artışlar ortaya çıktı. Kimi sitelerde aidat tutarları kat kat arttı. Kirayla yarışan aidatlar ortaya çıkarken, katlanan ödemeler bazı sitelerde protesto edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çözüm için devreye girdi.
ÇÖZÜM ÜRETECEK
Bakanlık, sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması amacıyla birim kurulduğunu açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla bir birim oluşturuldu. Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daire sahiplerinin haklarını korumak ve site yönetimini üstlenen firmalara ilişkin mevzuat çalışması yapmak amacıyla kurulan birim, vatandaşların önemli bir sorununa da çözüm üretecek. Birim, gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte site yönetimlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Murathan YILDIRIM
BAKIN SU İŞE!
Geçen yıl 18 lira seviyesinde olan 19 litrelik damacana suyun fiyatları 46.9 lira seviyesine yükseldi. Yüzde 160 artış yaşandı. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, "Dönüşümsüz ambalajlardan (PET, cam) bir miktar damacanaya bir miktar da şebeke sularına dönüş oldu" dedi. Suyu meydana getiren maliyet kalemlerine de dikkat çeken Karamehmetoğlu, "Ambalajlı su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96'sı su değil diğer maliyetlerden oluşuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor" şeklinde konuştu.
THY PERSONELINE YÜZDE 20 ZAM
Türk Hava Yolları (THY), 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre yüzde 16.4 (enflasyon + yüzde 1) oranında yapılması gereken ücret artışının, personeli lehine yüzde 20 olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı. Ek protokolle ayrıca, sosyal yardım kalemlerinde ek iyileştirmeler gerçekleştirilmesi, hamile idari izinli uçuş çalışanlarının ücretlerinde personel lehine düzenleme yapılması kararlaştırıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Birlikteliğimizin önemini her fırsatta vurguluyor, sizlerin koşullarını her fırsatta iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.