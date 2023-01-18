EYT’de ilk maaş Mart'ta! Emeklilik takvimi açıklandı! Düzenlenme meclis yolunda

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan takvim belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiyi emekli edecek yasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik çalışmayı tamamladığını aktaran Akbaşoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız bunu kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi. Akbaşoğlu, teklifin yasalaşma süreci ile ilgili de "Şubat ayında teklif yasalaşmış olur" değerlendirmesini yaptı.
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İlk maaşlar için de tarih veren Akbaşoğlu, Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" şeklinde konuştu.