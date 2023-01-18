EYT’de ilk maaş Mart'ta! Emeklilik takvimi açıklandı! Düzenlenme meclis yolunda





Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 mü olacak?" sorularına ise net bir yanıt vermedi. Düzenlemenin içeriğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şekilde olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Biz bu konuyu kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Başkan Erdoğan'ın talimatlandırması ile 23 yıl süren bu durumu söz verdiğimiz gibi çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.