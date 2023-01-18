AK Parti seçim beyannamesi hazırlıklarına hız verdi! ÖTV indirimi, vergi ve prim borçlarına yapılandırma gündeme geldi

AK Parti önümüzdeki aylarda kamuoyu ile paylaşacağı seçim beyannamesinin hazırlıklarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinin sade bir dille, herkesin anlayacağı şekilde yazılmasını istedi. Beyanname adalet, ekonomi, eğitim, sanayi, savunma sanayii ve toplumsal huzur gibi 6 başlık altında toplanacak. Ancak esas ağırlık ekonomide olacak.



SIFIR ARACA ÖTV İNDİRİMİ

Beyanname, Türkiye Yüzyılı konsepti ile hazırlanacak. Vaatler tek tek sıralanacak. Bunlar arasında sıfır araç alımında ÖTV'nin kademeli olarak indirilmesinin de yer alması planlanıyor. Buna göre bir araç için 200 bin lira ÖTV alınıyorsa, 5 yıl içinde 100 bine düşecek.



İŞTE VAATLER

Üzerinde tartışılan vaatler arasında iş garantili meslek eğitimi, sağlık akademisi, ucuz enerji gibi konular yer alıyor. Vergi ve prim, trafik cezaları, köprü geçişleri başta olmak üzere devletin alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin gelen yoğun talep üzerine, bu konularda adım atılması gündeme geldi. Kesin karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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