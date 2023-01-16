Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ödeme takvimi ve LİSTESİ!

Memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Memurların zamlı maaşı iki parça halinde verilecek. Yüzde 16.48'lik kısmın önce, kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatacak. Peki 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ne zaman yatacak?
EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer verdi.
Elitaş, ''Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur." dedi.
Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.
2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli aylıkları Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda 17'si ila 26'sında; BAĞ-KUR'lularda ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.
Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.