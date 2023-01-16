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    • Ekonomi
    • 16.01.2023 11:11
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    • 16.01.2023 11:18
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    Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ödeme takvimi ve LİSTESİ!

    Son dakika... Maaş farkları ne zaman yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi belli oldu mu merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motolarında konuya ilişkin gelişmeleri öğrenmek için sorgulamalara koyuldu. Peki Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak? İşte 2023 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ödeme takvimi ve LİSTESİ!

    Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak?

    Memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Memurların zamlı maaşı iki parça halinde verilecek. Yüzde 16.48'lik kısmın önce, kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatacak. Peki 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ne zaman yatacak?

    EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer verdi.

    Elitaş, ''Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur." dedi.

    Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.

    2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda 17'si ila 26'sında; BAĞ-KUR'lularda ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

    Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.

        MEMUR MAAŞLARI NE KADAR 2023?

        Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

        Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

        Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

        Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

        Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

        Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

        Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

        Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

        Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

        Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

        Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

        Profesör 1/4 34 bin 57 TL

        Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

        Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

        Avukat 1/4 19 bin 968 TL

        SGK VE BAĞKUR EMEKLI MAAŞLARI 2023

        SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
        Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
        SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
        Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
        Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
        Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
        Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
        Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
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        Haberler Ekonomi Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ödeme takvimi ve LİSTESİ!
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