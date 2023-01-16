Emeklilerin maaş farkı bugün YATTI MI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli sandığı, SSK, Bağkur MAAŞ FARKI ödeme takvimi ve LİSTESİ!

EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer verdi.

Elitaş, ''Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur." dedi.

Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.