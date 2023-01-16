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    • Ekonomi
    • 16.01.2023 18:50
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    • 16.01.2023 18:50
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    Borsa %4,47 değer kazanarak günü 5.207,67 puandan tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,47 değer kazanarak günü 5.207,67 puandan tamamladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    takvim.com.tr
    AA
    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 5,32 ve holding endeksi yüzde 3,72 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,35 ile madencilik oldu.



    Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile global pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

    Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, yarının veri gündeminde yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da TÜFE ve ZEW beklenti endeksleri, Çin'de büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 5.100 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



    PİYASALARDA GÜN SONU
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,81 puan artarak 5.207,67 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, haftaya 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 5.013,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.981,39, en yüksek 5.207,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,47 artışla 5.207,67 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,16, sanayi endeksi yüzde 4,00, hizmetler endeksi yüzde 4,71 ve teknoloji endeksi yüzde 4,50 değer kazandı.



        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 244,39 puan ve yüzde 4,47 yükselişle 5.706,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        ALTININ ONSU 1.916 DOLAR
        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.916 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 kazançla 1 milyon 173 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7550 lira, satışta 18,8301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7461 lira, satışta 18,8212 lira olarak belirlemişti.



        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,62'den, bileşik getirisi de yüzde 9,85'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0823, sterlin/dolar paritesi 1,2197 dolar/yen paritesi de 128,49 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,07 düşüşle 84,67 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Borsa %4,47 değer kazanarak günü 5.207,67 puandan tamamladı
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