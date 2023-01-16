Borsa %4,47 değer kazanarak günü 5.207,67 puandan tamamladı





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 244,39 puan ve yüzde 4,47 yükselişle 5.706,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.916 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.916 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 kazançla 1 milyon 173 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7550 lira, satışta 18,8301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7461 lira, satışta 18,8212 lira olarak belirlemişti.