700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren süreç yarın başlıyor!

Kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021'de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız."