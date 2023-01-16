700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren süreç yarın başlıyor!

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başlıyor.
Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor.
KRİTİK TOPLANTI 17 OCAK'TA
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak'ta toplanacak.