AK Parti TBMM'ye sundu: Yeni torba yasa geliyor





HALLERDE 18 YILLIK KİRA

Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılıyor.



BOZULAN ÜRÜNLERE YENİ KRİTERLER

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar için ise süre 60 günle sınırlanacak.

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