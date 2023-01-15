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    AK Parti TBMM'ye sundu: Yeni torba yasa geliyor

    Zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması ile TOBB ve kooperatiflere ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Hazırlanan yasa ile küçük üretici korunacak, 30 günde bozulan gıda maddeleri için yeni standart gelecek.

    Zübeyde Yalçın
    Yeni torba yasa geliyor

    AK Parti, zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması ile TOBB ve kooperatiflere ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Torba Yasa Teklifi şu değişiklikleri içeriyor:


    DOĞALGAZ
    Serbest bölgelerde, bölge içi doğal gaz şebekesini işletici şirketler yapacak.

    ÜYELİK ASKIYA ALINACAK
    Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.

    TÜM BİLGİLER SİSTEME
    Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.



        TİCARİ FAALİYETİ BOZAMAYACAKLAR
        Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler küçük üreticiyi koruyacak şekilde yeniden ele alınıyor. Taraflardan birinin, diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.



        HALLERDE 18 YILLIK KİRA
        Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılıyor.

        BOZULAN ÜRÜNLERE YENİ KRİTERLER
        Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar için ise süre 60 günle sınırlanacak.

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        Haberler Ekonomi AK Parti TBMM'ye sundu: Yeni torba yasa geliyor
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