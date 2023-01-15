AK Parti TBMM'ye sundu: Yeni torba yasa geliyor

AK Parti, zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması ile TOBB ve kooperatiflere ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Torba Yasa Teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
DOĞALGAZ
Serbest bölgelerde, bölge içi doğal gaz şebekesini işletici şirketler yapacak.
ÜYELİK ASKIYA ALINACAK
Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.
TÜM BİLGİLER SİSTEME
Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.