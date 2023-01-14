Emine Erdoğan: "Elimizi taşın altına koyuyoruz"

Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alındı. Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın ev sahipliği yaptığı zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR | VİDEO İZLE

Emine Erdoğan yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'yı tebrik ederken "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz Ailesi'ni ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: Dünyada büyük bir tüketim yaşanıyor. Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız. Tüketim hırsının bedelini mazlum insanlar ödüyor. İklim değişikliğinin sarsıcı sonuçlarını yaşıyoruz. Türkiye olarak elimizi taşına altına koyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de çözüme öncelik eden bir rol üstleniyoruz. Herkes tüketim davranışları dönüştürmeli.



TURKUVAZ AİLESİNİ ALKIŞLIYORUM

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, Emine Erdoğan'a 'Doğanın Dengesi' adlı cam eseri takdim etti.





İŞTE ÖDÜL ALANLAR

VAKIBANK (Sürdürülebilirliği Sürdüren Bankacılık),

ZORLU HOLDING (Akıllı Hayat 2030),

ÜLKER (Aliğa Bisküvilik Buğdayı),

SANKO TEKSTİL (Sürdürülebilir Tekstil),

TOSYALI HOLDİNG (Yeşil Çelik üretimi)

TÜRK TELEKOM (Yeni Nesil Şehirler-Yeni Nesil Ulaşım),

KALYON ENERJİ (Kalyon Güneş Teknojileri Fabrikası),

PEPSİCO (Yenileyici Tarım),

TRENDYOL (Kadın Girişimciler Destekleme Programı),

ECZACIBAŞI HOLDİNG (Birlikte Biz),

UNİLEVER TÜRKIYE (Daha az plastik, daha iyi plastik ve sıfır plastik),

EBRU ÖZDEMİR (Türkiye'nin Mühendis Kızları)

EBRU DİLDAR EDİN,

TÜLIN AKIN,

ŞAFAK MÜDERRİSGİL,

FATMA ŞAHİN