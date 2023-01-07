Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek okul ücretlerinde hesaplama yöntemini değiştirdi





ÖN SİPARİŞ ŞUBAT'TA

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te çıkarma yaptı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Şubat'ta başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti. Karakaş, şu bilgileri verdi: "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de Şubat'ın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Bunu yaparken de 3 kademeden geçiyoruz. İlk kademe, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, dolayısıyla 2023 adet özel seri aracın NFT'lerle, dijital sanatlarla birleştirilmiş NFT'lerle ihaleye çıkılarak satın alma hakkının alınması. İkincisi, geri kalan araçların da bir kısmının ön siparişini bir dijital yarışmayla, inovatif dijital bir yarışmayla, özellikle 'digital native' diye tabir ettiğimiz kesimin ilgisini göstereceğini düşündüğümüz bir oyunlaştırılmış yarışmayla yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da buraya katılmak isteyen ama şansını kurayla denemek isteyenler için de şeffaf bir kura çekimi şeklinde planlıyoruz." Karakaş, 2023'te 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. Togg'un dünya pazarına girmeyi de hedeflediğini belirten Karakaş, "2024'ün sonunda Avrupa'daki pazarın gelişmesiyle de Avrupa'ya açılmayı planlıyoruz" dedi.



İKİNCİ ELE DE KAMPANYA

Yeni Evim Kampanyası genişletiliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yangın sonrası yapılan yeni evleri inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi kapsamında kampanyanın 15 Ocak'ta başlatılacağını ve ilk etapta 100 bin konut planlandığını belirterek, "İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz" müjdesini verdi. Kurum, yeni kampanyada 4 bin 400 liradan başlayan taksitlerle vatandaşların ev sahibi olabileceklerini dile getirdi.



İŞÇİYE İKRAMİYE ZAMANI

Kamuda çalışan işçilerin bu yılın ilk yarısına ilişkin ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, kamuda çalışan işçilere 13 günlük ikramiye ödemeleri 27 Ocak'ta, diğer 13 günlük ikramiye ödemeleri 17 Nisan'da yapılacak. Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.



KAMUDA KREŞ ÜCRETİ 621 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle kamuya ait sosyal tesislerde ödenecek asgari bedeller netleşti. Kamuya ait eğitim, dinlenme tesislerinden yararlanacak memurlar, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 55 lira, 70 lira veya 84 lira ödeyecek. Konaklama bedeli ise özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve tv bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 14, klima bulunanlarda günlük en az 20 lira konut başına ilave bedel alınacak. Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, gecelik 42 lira ödeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621 lira olarak tespit edildi.

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