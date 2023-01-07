Özel okulların 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlarken, fiyatlar yine gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek okul ücretlerinde hesaplama yöntemini değiştirdi. Ara sınıflara yapılacak ücret artışının artık yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak belirleneceği karara bağlandı. Böylece okul ücretlerine zam sınırı aşağı çekildi, yüzde 65 oldu. Ancak kimi okullar bu kez yemek ücretlerine yüklendi. Velilerin karşısına yıllık 35 bin liraya varan fiyatlar çıktığı belirtildi. Bir öğrencinin yıllık 180 gün okula gittiği hesabıyla bir öğün yemek için 195 lira istendiği ortaya çıktı. Velilerden de şikayet yağdı. Zam sınırının yemek, kırtasiye ve kıyafet ücretlerini de kapsaması çağrısı yapıldı.
ŞİKAYET YAĞDI
● Okul müdürü ile yüzde 65 konusunu görüştüm. 'Biz de o civarda bir zam yaptık, sorun yok' dedi. Eğitim ücreti 22 bin 500, yemek 8 bin 500 lira idi. 'Yeni eğitim ücreti 36 bin 500, yemek 28 bin lira' dediler. 'Kitap, kırtasiye ne kadar olur?' diye sordum, '15 bini geçmez' yanıtını verdiler.
● Yemek ve kitap ücretlerine yüzde 200-300 artış getirilmiş. Tişörtleri kim bilir kaç paraya satacaklar?
● Sadece eğitim ücretine değil, yemek ve kırtasiye zam oranlarına da sınır getirilmeli. Bu eğitim döneminde 10 bin lira ödediğim yemek ücretine yeni dönem için 26 bin lira isteniyor.
● 33 bin lira yemek ücreti mi olur?
ÖN SİPARİŞ ŞUBAT'TA
Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te çıkarma yaptı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Şubat'ta başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti. Karakaş, şu bilgileri verdi: "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de Şubat'ın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Bunu yaparken de 3 kademeden geçiyoruz. İlk kademe, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, dolayısıyla 2023 adet özel seri aracın NFT'lerle, dijital sanatlarla birleştirilmiş NFT'lerle ihaleye çıkılarak satın alma hakkının alınması. İkincisi, geri kalan araçların da bir kısmının ön siparişini bir dijital yarışmayla, inovatif dijital bir yarışmayla, özellikle 'digital native' diye tabir ettiğimiz kesimin ilgisini göstereceğini düşündüğümüz bir oyunlaştırılmış yarışmayla yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da buraya katılmak isteyen ama şansını kurayla denemek isteyenler için de şeffaf bir kura çekimi şeklinde planlıyoruz." Karakaş, 2023'te 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. Togg'un dünya pazarına girmeyi de hedeflediğini belirten Karakaş, "2024'ün sonunda Avrupa'daki pazarın gelişmesiyle de Avrupa'ya açılmayı planlıyoruz" dedi.
İKİNCİ ELE DE KAMPANYA
Yeni Evim Kampanyası genişletiliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yangın sonrası yapılan yeni evleri inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi kapsamında kampanyanın 15 Ocak'ta başlatılacağını ve ilk etapta 100 bin konut planlandığını belirterek, "İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz" müjdesini verdi. Kurum, yeni kampanyada 4 bin 400 liradan başlayan taksitlerle vatandaşların ev sahibi olabileceklerini dile getirdi.
İŞÇİYE İKRAMİYE ZAMANI
Kamuda çalışan işçilerin bu yılın ilk yarısına ilişkin ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, kamuda çalışan işçilere 13 günlük ikramiye ödemeleri 27 Ocak'ta, diğer 13 günlük ikramiye ödemeleri 17 Nisan'da yapılacak. Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.
KAMUDA KREŞ ÜCRETİ 621 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle kamuya ait sosyal tesislerde ödenecek asgari bedeller netleşti. Kamuya ait eğitim, dinlenme tesislerinden yararlanacak memurlar, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 55 lira, 70 lira veya 84 lira ödeyecek. Konaklama bedeli ise özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve tv bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 14, klima bulunanlarda günlük en az 20 lira konut başına ilave bedel alınacak. Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, gecelik 42 lira ödeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621 lira olarak tespit edildi.