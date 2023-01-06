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    • Ekonomi
    • 06.01.2023 17:15
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    • 06.01.2023 17:15
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    TESK'ten dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili flaş talep! Kira artış oranları sabitlenecek mi?

    Son dakika haberi | TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut kiralarında yapılan artış sınırlamasının bir benzerinin dükkan ve iş yerlerinin kiralarında da uygulanmasını talep etti.

    Dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili flaş talep

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti.

    Palandöken, yazılı açıklamasında, dükkan ve iş yeri kira artış oranlarının esnafın belini büktüğünü belirtti.

    Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

    Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.

    Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "İş yeri kiraları belli bir süre sabitlenmeli. Bir tarafta elektrik, doğal gaz faturaları, diğer tarafta iş yeri kiraları. Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı, fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve vakıf iş yerleri için de bu uygulanırsa esnaf rahat eder."
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    Haberler Ekonomi TESK'ten dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili flaş talep! Kira artış oranları sabitlenecek mi?
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