TESK'ten dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili flaş talep! Kira artış oranları sabitlenecek mi?

Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.