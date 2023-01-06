Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor kırdı! Son 32 yılın en yükseği

Tahıl Fiyat Endeksi'nin enerji gibi üretim maliyetleri, olumsuz hava koşulları ve devam eden güçlü küresel gıda talebi gibi faktörler nedeniyle 2022'de yüzde 17,9 artması dikkati çekti.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alan Ukrayna ve Rusya arasında Şubat 2022'de başlayan savaş sonrası, başta buğday ve arpa olmak üzere Karadeniz ticaretinde aksama yaşanacağı korkusuyla gıda fiyatları yükselmişti

Ukrayna'dan Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir tahıl ihracat kanalının açılmasının ve üretici ülkelerdeki arzın artacağına yönelik beklentilerin ardından gıda fiyatları düşüşe geçmişti.