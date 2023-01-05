GÜNCEL KAHVE FİYATLARI | 3 Ocak 2023 Strabucks'a ne kadar zam geldi? Starbucks mocha, latte, filtre kahve, americano güncel ZAMLI FİYAT listesi...

STARBUCKS BARDAĞINA NE DENİR?

Short en küçük boyken; tall orta boy, grande ise büyük boy bardaklar için kullanılıyordu. Ama sonra sahneye venti çıktı ve tüm sırayı değiştirdi. Venti menüye eklenince Starbucks dört farklı boyun çok fazla olduğuna karar verdi.