2023 Yılbaşı Özel Çekilişi Açıklaması - Telefondan Milli Piyango Sorgulama Ekranı

Herkesin merakla beklediği yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 günü saat 12:30'da milli piyango çekilişi başladı. Her zaman olduğu gibi basın mensupları ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler, diğer büyük ikramiyeler ve amortiler için saat 23:15- 00:15 arasında devam edecek.
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanır.
Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL OYNANIR?
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor.