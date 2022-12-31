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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 10:28
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    • 31.12.2022 10:30
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    2023 Yılbaşı Özel Çekilişi Açıklaması - Telefondan Milli Piyango Sorgulama Ekranı

    Her yıl milyonlarca kişinin dikkatini çevirdiği yılbaşı özel çekilişi için geriye sayım başladı. Çekiliş gününe bir gün kala biletler tükenmek üzere. Birçok kişinin merak ettiği telefondan milli piyango sorgulama, 2023 yılbaşı özel çekilişi gibi soruların cevaplarını sizin için derledik. Ayrıca yılbaşı özel çekilişi için merak edilen diğer soruların cevabını da yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar… Telefondan Milli Piyango sorgulama için yapılması gereken işlem çok basittir. Akıllı telefonlarınız üzerinden, Milli Piyango'nun resmi sayfası olan https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango adresine bağlanmanız gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Telefondan Milli Piyango Sorgulama

    Herkesin merakla beklediği yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 günü saat 12:30'da milli piyango çekilişi başladı. Her zaman olduğu gibi basın mensupları ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler, diğer büyük ikramiyeler ve amortiler için saat 23:15- 00:15 arasında devam edecek.

    TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

    Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanır.

    Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL OYNANIR?

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor.

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        Milli Piyango'nın 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini arayacağı gecede, çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak.

        Yayınlanan tüm rakamlar anlık olarak takvim.com.tr 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranında olacak.
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