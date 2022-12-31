2023 Yılbaşı Özel Çekilişi Açıklaması - Telefondan Milli Piyango Sorgulama Ekranı

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanır.

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.