Gazi şehrin kurtuluş hikayesine rekor ilgi! 2 yılda 380 bin 167 kişiyi ağırladı

Destansı Antep savunmasını tüm yönleri ile anlatan ve sanatla tarihin buluştuğu müze, özgün ve zengin içeriğiyle gazi şehirlilerin yanı sıra yerli-yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı müzeyi ilk yılında 125 bin 825 kişi ziyaret ederken, ikinci yılında müze 254 bin 342 kişiye kapılarını açtı.