Gazi şehrin kurtuluş hikayesine rekor ilgi! 2 yılda 380 bin 167 kişiyi ağırladı

Destansı Antep savunmasını tüm yönleri ile anlatan ve sanatla tarihin buluştuğu müze, özgün ve zengin içeriğiyle gazi şehirlilerin yanı sıra yerli-yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı müzeyi ilk yılında 125 bin 825 kişi ziyaret ederken, ikinci yılında müze 254 bin 342 kişiye kapılarını açtı.
750 ESER SERGİLENİYOR
Gazi şehrin yaklaşık 36 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi ziyaretçilerine tekrar yaşatan müze, özellikle pandemi sonrası kentte ilginin odağı oldu. Ziyaretçileri 100 yıl öncesine götüren ve tarihten izler barındıran müzede 750 eser sergileniyor. Mimarisi ve tasarımıyla ön plana çıkan müzede; Rus ressam Alexander Samsanov tarafından yağlıboya tekniğiyle yapılan 14 adet tablo, 3 adet diorama ve 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2379 kilo olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor. Antep Savunması'nın tüm yönleriyle anlatıldığı tabloları ünlü Rus ressam Samsanov tam 4 yılda yaptı. Bunların yanı sıra, Antep harbi şehit ve gazilerinin harp döneminde kullandıkları ve yakınları tarafından bağışlanan onlarca eşyaya da ev sahipliği yapan Panorama 25 Aralık, çağdaş ve modern müzeciliğin gerektirdiği interaktif alanları da bünyesinde barındırıyor. Müzenin kurulduğu alan da tarihi. Alleben deresi kenarına kurulan Ayntâb Redif Deposu, 1912'ye kadar Osmanlı ordusuna hizmet verdi. Fransız bombardımanında yıkılan Redif Deposu yeri, 1960'larda 1. Seyyar Jandarma Tümeni Karargâhı, daha sonra 23. Seyyar Jandarma Tugayı olarak kullanıldı. En son Astsubay Lojmanı ve Lokali olarak kullanılırken, imzalanan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu alana, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni inşa etti.
ELEKTRİĞE YÜZDE 16 İNDİRİM
Kış ayları devam ederken, EPDK iki kritik karara daha imza attı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi abone grubunda yüzde 16 indirim var" diye konuştu. Serbest piyasada elektrik tavan fiyatını da megawatsaat başına 4.800 TL'den 4.200 TL'ye çektiklerini aktaran Yılmaz, "Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila 15 düşmesini bekliyoruz" dedi.