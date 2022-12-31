Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? 2023 MUHTAR MAAŞLARI HESAPLAMA! En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL?

Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte muhtar maaşları da artışa geçecek. Köy veya mahallelerin yönetimini üstlenen muhtar maaşlarına yapılan zamlar sonrası ücret artışı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL? İşte merak edilenler!
MUHTAR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU 2023?
Asgari ücret 8.500 TL oldu.
- MUHTAR MAAŞI: Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlar en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 506 liraya yükselecek.
HERKESİ ETKİLEYECEK
Asgari ücret zammı hemen herkesi etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeni asgari ücrete paralel olarak yeniden belirlenirken, brüt üzerinden maaş alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.