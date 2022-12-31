Yılbaşı için geri sayım sona erdi. Birçok vatandaş yılbaşını ailesi ve arkadaşlarıyla evde kutlayacak. Ev için market alışverişi günler öncesinde başlamıştı ancak son eksikler için marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yılbaşı Market Çalışma Saatleri!
Yılbaşında Marketler Kaça Kadar Açık Olacak?
Yılbaşında marketler saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Bazı marketler 22:00'ye kadar açık olacak. Ancak yılbaşına özel marketlerin çalışma saati farklılık gösterebilir.
A101 AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ
A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.
Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.
A101 çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.