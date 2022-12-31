Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.12.2022 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2022 10:18
    ABONE OL

    31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yılbaşı Market Çalışma Saatleri!

    Market çalışma saatleri hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Yılbaşı günü için geri sayım sona erdi. Bugün tüm dünyada yeni yıl mutlulukla karşılanacak. Yılın son gününde market çalışma saatleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak?

    Yılbaşı için geri sayım sona erdi. Birçok vatandaş yılbaşını ailesi ve arkadaşlarıyla evde kutlayacak. Ev için market alışverişi günler öncesinde başlamıştı ancak son eksikler için marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yılbaşı Market Çalışma Saatleri!

    Yılbaşında Marketler Kaça Kadar Açık Olacak?

    Yılbaşında marketler saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Bazı marketler 22:00'ye kadar açık olacak. Ancak yılbaşına özel marketlerin çalışma saati farklılık gösterebilir.

    A101 AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

    Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

    Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

    A101 çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

        BİM AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ

        BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

        BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

        BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

        BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ŞOK AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ

        ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        2023 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Türkiye'nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros'un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.

        Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şam’la temasın perde arkası
        Haberler Ekonomi 31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yılbaşı Market Çalışma Saatleri!
            SON DAKİKA