31 Aralık-1 Ocak marketler saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak 2023 Pazar BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi, Migros, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yılbaşı Market Çalışma Saatleri!

2023 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros'un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.

Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.