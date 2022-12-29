1 Milyon İstihdam Projesi'ne yoğun ilgi





İŞÇİLERE AYDA 1.000 TL DESTEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara bin liraya kadar elektrik, doğalgaz giderine karşılık yapılacak yakacak yardımına ilişkin vergi ve prim istisnasının ayrıntılarını genelgeyle duyurdu. Buna göre; 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan bin lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek, gelir vergisine tabi tutulmayacak. Vergi istisnası için çalışanlardan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek. Yakacak yardımında vergi istisnası uygulanması için ödemenin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık yapılması gerekiyor. Yardım tutarı aylık bin lirayı aşamayacak. Çalışanların bu yardımdan yararlanabilmesi için doğalgaz, elektrik faturası getirmesi gerekmiyor. Doğalgaz, elektrik faturası 650 lira tutan çalışana da bin lira ödenecek. Bu tutarın altında olması istisnanın tamamından yararlanmasına engel olmayacak. Yakacak yardımı düzenlemesinden önce benzeri bir yardımda bulunan işletmeler için de bu istisna uygulanabilecek. Yapılacak bu yardımla birlikte çalışanların ücretleri bin lira artmış olacak. Hazal ATEŞ



NOTERLERDEN TAŞINMAZ SATIŞI 1 TEMMUZ'DA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi. Noterler, bu tarihten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.



6.200 DİN GÖREVLİSİ ALINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisi'ne aday din görevlisi olarak bin 300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyım alımı yapılacak. Başvurular 6 Ocak'ta bitecek.

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