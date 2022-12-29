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    1 Milyon İstihdam Projesi'ne yoğun ilgi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘1 Milyon İstihdam Projesi' ’ kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Dev projeye katılım ‘1 milyonu geçti’

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılan açıklamada, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nureddin Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı" ifadelerini kullandı.

    İCRA OYUNU
    Dolandırıcıların yeni tuzağı ilamsız icra takibi oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri sahte borç bildirimiyle kandırdığını belirterek, "Dolandırıcılar hiçbir belgeye gerek duymadan icra takibi gönderiyor. İlamsız demek mahkeme kararına dayanmayan icra takibi anlamı taşıyor. Alacaklı olmayan insanlar icra takibi başlatabiliyor. Harcı yatıran kişi, kimlik bilgisini edindiği vatandaşları borçlu gösterebiliyor" dedi. Borcu olmadığı halde dolandırılan kişilerin, icra tebligatına 7 gün içinde itiraz etmesi gerektiğini kaydeden Gündüz, itiraz yapılmamasının, borcun kabul edildiği anlamı taşıdığını vurguladı. Yanlış adrese tebligat gönderip, tüketicinin icrayla tehdit edildiğini söyleyen Gündüz, "Kişiler vergi dairesinden ya da e-Devlet'ten borcu olmadığına yönelik belge alarak dolandırıcının oyununa karşı koyabilir. İtiraz edilmezse alacaklı olduğunu iddia eden kişi, mala, maaşa haciz koydurabilir" diye konuştu.



    1 YIL İÇİNDE DAVA AÇMALI
    "İlamsız icra takibi için herhangi bir belge, senet, faturaya, mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, yüksek olmayan miktarları talep ediyor ve genellikle yaşlıları kandırıyor" diyen Gündüz, eğer ödeme emrindeki miktar ödendiyse dava açma hakkı olduğunu söyledi. Gündüz, "Borçlu olunmadığı halde ödenen parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" dedi.



    BORDA YENİ REKOR
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in bu yıl yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı ile Türkiye'ye 1.3 milyar dolar kazanç sağladığını açıkladı. Borda uç ürün odaklı yeni strateji ile bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerini hayata geçirdiklerini anlatan Dönmez, "Bandırma'da 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz. Ardından Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. Yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor tesisimizi ise 2023'ün sonlarına doğru faaliyete alacağız" dedi.
    Barış ŞİMŞEK



        İŞÇİLERE AYDA 1.000 TL DESTEK
        Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara bin liraya kadar elektrik, doğalgaz giderine karşılık yapılacak yakacak yardımına ilişkin vergi ve prim istisnasının ayrıntılarını genelgeyle duyurdu. Buna göre; 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan bin lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek, gelir vergisine tabi tutulmayacak. Vergi istisnası için çalışanlardan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek. Yakacak yardımında vergi istisnası uygulanması için ödemenin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık yapılması gerekiyor. Yardım tutarı aylık bin lirayı aşamayacak. Çalışanların bu yardımdan yararlanabilmesi için doğalgaz, elektrik faturası getirmesi gerekmiyor. Doğalgaz, elektrik faturası 650 lira tutan çalışana da bin lira ödenecek. Bu tutarın altında olması istisnanın tamamından yararlanmasına engel olmayacak. Yakacak yardımı düzenlemesinden önce benzeri bir yardımda bulunan işletmeler için de bu istisna uygulanabilecek. Yapılacak bu yardımla birlikte çalışanların ücretleri bin lira artmış olacak. Hazal ATEŞ

        NOTERLERDEN TAŞINMAZ SATIŞI 1 TEMMUZ'DA
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi. Noterler, bu tarihten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

        6.200 DİN GÖREVLİSİ ALINACAK
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisi'ne aday din görevlisi olarak bin 300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyım alımı yapılacak. Başvurular 6 Ocak'ta bitecek.

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        Haberler Ekonomi 1 Milyon İstihdam Projesi'ne yoğun ilgi
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