1 Milyon İstihdam Projesi'ne yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılan açıklamada, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nureddin Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı" ifadelerini kullandı.
İCRA OYUNU
Dolandırıcıların yeni tuzağı ilamsız icra takibi oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri sahte borç bildirimiyle kandırdığını belirterek, "Dolandırıcılar hiçbir belgeye gerek duymadan icra takibi gönderiyor. İlamsız demek mahkeme kararına dayanmayan icra takibi anlamı taşıyor. Alacaklı olmayan insanlar icra takibi başlatabiliyor. Harcı yatıran kişi, kimlik bilgisini edindiği vatandaşları borçlu gösterebiliyor" dedi. Borcu olmadığı halde dolandırılan kişilerin, icra tebligatına 7 gün içinde itiraz etmesi gerektiğini kaydeden Gündüz, itiraz yapılmamasının, borcun kabul edildiği anlamı taşıdığını vurguladı. Yanlış adrese tebligat gönderip, tüketicinin icrayla tehdit edildiğini söyleyen Gündüz, "Kişiler vergi dairesinden ya da e-Devlet'ten borcu olmadığına yönelik belge alarak dolandırıcının oyununa karşı koyabilir. İtiraz edilmezse alacaklı olduğunu iddia eden kişi, mala, maaşa haciz koydurabilir" diye konuştu.
1 YIL İÇİNDE DAVA AÇMALI
"İlamsız icra takibi için herhangi bir belge, senet, faturaya, mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, yüksek olmayan miktarları talep ediyor ve genellikle yaşlıları kandırıyor" diyen Gündüz, eğer ödeme emrindeki miktar ödendiyse dava açma hakkı olduğunu söyledi. Gündüz, "Borçlu olunmadığı halde ödenen parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" dedi.
BORDA YENİ REKOR
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in bu yıl yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı ile Türkiye'ye 1.3 milyar dolar kazanç sağladığını açıkladı. Borda uç ürün odaklı yeni strateji ile bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerini hayata geçirdiklerini anlatan Dönmez, "Bandırma'da 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz. Ardından Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. Yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor tesisimizi ise 2023'ün sonlarına doğru faaliyete alacağız" dedi.
Barış ŞİMŞEK