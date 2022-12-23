Sağlık Bakanlığı promosyon kimlere verilecek? 2022-2023 ödeme takvimi! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

ÖDEMELER 23 ARALIK'TA!

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Yetkili sendika olarak Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat bankası arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 25 bin 200 TL peşin olarak yarından itibaren çalışanların hesaplarına yatmaya başlayacağı bildirildi.