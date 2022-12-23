İstanbul'daki meyve ve sebze tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Semt pazarı esnafı Fatih Topçil, "Bazı bölgelerde meyveler yetişti ve buna bağlı olarak fiyatlarda gerileme oldu. Birkaç hafta önce fiyatlar biraz daha yüksekti. Geçen hafta mandalina 20 liraya yakındı ancak bollaşınca şu anda 12 liraya satılıyor. Pazarda genel olarak taze ürünler satılır. Geçen hafta elma 20-25 liraydı, 17 liraya kadar düştü. Cennet hurması 25 liradan satılıyor. Geçen hafta 20 lira olan portakal 15 liraya geriledi. Muz 25 liraydı, 20 liraya geriledi. Domates de 15-20 liraya satılıyor" dedi.