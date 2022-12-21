2023 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU || Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, kaç TL? Hemşire, Doktor, Sağlık Teknikeri promosyon ödemeleri

ÖDEMENİN BÜYÜK KISMI NAKİT

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.