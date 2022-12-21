21 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! ATA ALTIN - ALTIN FİYATLARI canlı takip! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı?

Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!
ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajların ardından altın fiyatları zirve seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti.
Para ve emtia piyasaları Fed faiz kararı sonrası yön buldu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı.
Fed 4 toplantısında üst üste 75 baz puan faiz artırmıştı. Son toplantıda ise faiz artış hızı yavaşlatılmış oldu.
Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği şahin mesajlar altın fiyatlarının gerilemesine yol açmıştı.