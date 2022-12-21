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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 16:12
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    • 21.12.2022 16:20
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    21 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! ATA ALTIN - ALTIN FİYATLARI canlı takip! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı?

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini yavaşlatacağı beklentileri altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı.Haftaya 1797 dolardan başlayan ons altın 1810 doları görerek 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ancak dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın 5 ayın zirvesinden döndü.

    takvim.com.tr
    21 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

    ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajların ardından altın fiyatları zirve seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti.

    Para ve emtia piyasaları Fed faiz kararı sonrası yön buldu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı.

    Fed 4 toplantısında üst üste 75 baz puan faiz artırmıştı. Son toplantıda ise faiz artış hızı yavaşlatılmış oldu.

    Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği şahin mesajlar altın fiyatlarının gerilemesine yol açmıştı.

        Powell ileriki süreçte faiz indirimi bekleyen piyasalara bu yönde bir mesaj vermedi. Faiz artırımlarına devam edileceğini kaydeden Powell, enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

        ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNMÜŞTÜ

        Geçtiğimiz hafta başında 1824 dolara kadar yükselerek 5.5 ayın zirvesini test eden ons altın perşembe günü 1773 dolara gerilemiş, salı günü 1093 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın perşembe günü 1061 lirayı görmüştü

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        Haberler Ekonomi 21 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! ATA ALTIN - ALTIN FİYATLARI canlı takip! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı?
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