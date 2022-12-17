2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak? 2023 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi açıklandı mı?

2022 ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı 16 Aralık'ta tamamlandı. Kamu ve taşeron işçilerinin aldığı tediye ödemelerinin 2023'te ne zaman yatacağı merak edildi. Peki, 2023 İLAVE TEDİYE ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte detaylar!
2023 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN, KAÇ TL YATACAK?
Henüz 2023 yılı ilave tediye ödeme tarihleri ve miktarı belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı 16 Aralık'ta yapıldı.