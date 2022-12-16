Yargıtay'dan kredi alanları ilgilendiren karar: Bankalar belgesiz masraf alamayacak

Bankaların keyfi masraf tahsilinde bulunamayacağına vurgu yapılan Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:

BANKALAR BELGESİZ MASRAF ALAMAYACAK

"Dava, davalı bankaca tahsil edilen dava konusu edilen masrafların iadesi için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine yöneliktir. Uyuşmazlık, iadesi talep edilen masrafın yasal olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Dosya incelenmesinde, davalının cevap dilekçesini sunmadığı ve müzekkerelere cevabında da sözleşme örneğini göndermediği anlaşılmaktadır. Davacı ile arasında kurulan kredi sözleşmesinden kaynaklı olarak kesintinin yapıldığı, davacının rızasının olduğu yazılı usul kuralları çerçevesinde davalı tarafından ispat edilmelidir.