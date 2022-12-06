Sanayi sektöründe 11 aylık ihracat rekoru

Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşın Türk sanayi sektörünün temsilcileri, strateji ve eylem planlarıyla ihracat faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

SANAYİDE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi. Türk sanayi sektörü de 169 milyar 670 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi. Sanayi sektörünün dış satımı, yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,4 oldu.

SANAYİ GRUBUNDA 10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u yılın 11 ayında ihracat rekoruna imza attı. Tekstil ve ham maddeleri 9 milyar 562 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 875 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 30 milyar 715 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 19 milyar 501 milyon dolar, elektrik ve elektronik 13 milyar 704 milyon dolar, makine ve aksamları 9 milyar 344 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 13 milyar 290 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 10 milyon dolar, savuma ve havacılık sanayi 3 milyar 770 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 93 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.