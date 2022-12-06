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    • Ekonomi
    • 06.12.2022 11:32
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    • 06.12.2022 11:40
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    Sanayi sektöründe 11 aylık ihracat rekoru

    Türk sanayi sektörü, 169,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi. Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi. Sanayinin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,4 oldu.

    AA
    Sanayi sektöründen rekor ihracat

    Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşın Türk sanayi sektörünün temsilcileri, strateji ve eylem planlarıyla ihracat faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

    SANAYİDE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI
    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi. Türk sanayi sektörü de 169 milyar 670 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi. Sanayi sektörünün dış satımı, yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,4 oldu.

    SANAYİ GRUBUNDA 10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI
    Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u yılın 11 ayında ihracat rekoruna imza attı. Tekstil ve ham maddeleri 9 milyar 562 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 875 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 30 milyar 715 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 19 milyar 501 milyon dolar, elektrik ve elektronik 13 milyar 704 milyon dolar, makine ve aksamları 9 milyar 344 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 13 milyar 290 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 10 milyon dolar, savuma ve havacılık sanayi 3 milyar 770 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 93 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.

    Yılın 11 ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 3,8, deri ve deri mamulleri yüzde 19,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 34,2, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 5,8, elektrik ve elektronik yüzde 6,7, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 19,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 19,5, savunma ve havacılık sanayi yüzde 35,7, iklimlendirme sanayi yüzde 8,4 ihracat artışı kaydetti.

    ALMANYA'YA 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT
    Almanya'ya deri ve deri mamulleri 152 milyon 104 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 321 milyon dolar, makine ve aksamları 905 milyon 950 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 873 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 642 milyon 128 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

    İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 918 milyon 843 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 190 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 495 milyon dolarlık, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 890 milyon 54 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

    TİM verilerine göre, bu yıl ve 2021'in ocak-kasım döneminde sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı şöyle:

    1 OCAK - 30 KASıM

    SEKTÖRLER

    2021

    2022

    Değişim (2022/2021)

    Pay(yüzde)

    SANAYİ

    153.852.960

    169.670.684

    10,3

    73,4

    A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

    13.679.437

    13.932.931

    1,9

    6,0

    Tekstil ve ham maddeleri

    9.209.973

    9.562.817

    3,8

    4,1

    Deri ve deri mamulleri

    1.573.297

    1.875.776

    19,2

    0,8

    Halı

    2.896.166

    2.494.338

    -13,9

    1,1

    B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

    22.889.934

    30.715.689

    34,2

    13,3

    Kimyevi maddeler ve mamulleri

    22.889.934

    30.715.689

    34,2

    13,3

    C. SANAYİ MAMULLERİ

    117.283.589

    125.022.064

    6,6

    54,1

    Hazır giyim ve konfeksiyon

    18.432.706

    19.501.293

    5,8

    8,4

    Otomotiv endüstrisi

    26.377.120

    27.841.774

    5,6

    12,0

    Gemi, yat ve hizmetleri

    1.455.147

    1.264.337

    -13,1

    0,5

    Elektrik ve elektronik

    12.847.301

    13.704.683

    6,7

    5,9

    Makine ve aksamları

    8.476.514

    9.344.431

    10,2

    4,0

    Demir ve demir dışı metaller

    11.131.585

    13.290.044

    19,4

    5,7

    Çelik

    19.982.451

    19.765.833

    -1,1

    8,5

    Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri

    4.191.021

    5.010.362

    19,5

    2,2

    Mücevher

    5.865.143

    5.310.785

    -9,5

    2,3

    Savunma ve havacılık sanayi

    2.778.329

    3.770.416

    35,7

    1,6

    İklimlendirme sanayi

    5.622.584

    6.093.949

    8,4

    2,6

    Diğer sanayi ürünleri

    123.688

    124.157

    0,4

    0,1

    İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU
    Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım 2022 dönemine ilişkin ihracat rakamları açıklamıştı. Türkiye kasım ayında 21,9 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. Bu rakam en yüksek aylık ihracat değeri olurken, Ocak-Kasım tarihinde ise yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın 11 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

        "Kasım ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-kasım dönemi ihracatımız yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız kasım ayında 30,7 milyar dolar olmuştur. Bu ay enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Nitekim, Dünya Bankası tarafından açıklanan son veriler, 2022 yılı ilk 10 ayında bir önceki yıla göre enerji fiyatlarında yüzde 70,2 artış yaşandığını göstermektedir. Emtia fiyatlarında görülen söz konusu artış, net emtia ithalatçısı tüm ülkelerde olduğu gibi, özellikle imalat sektörü için yüksek miktarda enerji ithal eden ülkemizin ithalatını da yükseltmektedir."

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