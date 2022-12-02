'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla hak sahipleri belli olacak | Ekonomi haberleri





GÖZLERİ VATANDAŞIN CEBİNDE

Vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de cep telefonlarına "Adınıza tanımlı 6.280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın" şeklinde mesaj yolluyor. Dolandırıcıların gönderdiği bu mesajlardan dolayı çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



MESAJA KANMAYIN

Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de "Hesabınızda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var" mesajı oldu. Telefon dolandırıcıları, paraya ulaşmak için kullanıcı adı ve şifresi veriyor. Tuzağa düşüp kullanıcı adını ve şifreyi verilen adrese girenler, dolandırıcıların telefonlarına erişimine imkan sağlıyor.



DOĞALGAZDA OYUN VAR

BOTAŞ da doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı: "Kuruluşumuz logosu, kuruluşumuz ve yetkililerinin adı ve taklit edilen imzaları kullanmak suretiyle düzenlenen sahte belgelerle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebileceklerini söyleyerek menfaat talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemeli."



BU NUMARALARI DİKKATE ALIN

Türk Telekom, müşteri kampanya ve taahhüt aramalarının ev/ iş yeri interneti için sadece 444 0 375'ten, mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500'den yapıldığını belirterek, bu konuda müşterilerine uyarıda bulundu.

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