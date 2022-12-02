'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla hak sahipleri belli olacak | Ekonomi haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahipleri belli olacak. Dün başlayan 3. etap kuralar, 7 Aralık'ta sona erecek. Kuralar, dün Bolu'da 902, Karaman'da 751 konut için yapılırken, 2-3 Aralık'ta Düzce'de bin 100, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta bin 650, 6 Aralık'ta Bartın'da 850, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için kura çekilecek. 7-28 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde yapılan kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu.
İKLİME ODAKLANDI
Sabancı Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Filantropi Semineri, 15'inci yılında 'Konumuz Doğal Olarak İklim' başlığı ile gerçekleşti. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "7'den 70'e herkese ulaşmak için her gündem maddemizin alt başlıklarına mutlaka iklim ile ilgili yönlendirici maddeler ekliyoruz. Bu yıl da Filantropi Semineri'nde ana gündemimizi bu kapsamda iklim acil durumu olarak belirledik" dedi.
FED YAVAŞLAYACAK
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Aralık'ta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye karşın enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görülmediğini dile getiren Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı Aralık toplantısında gelebilir" şeklinde konuştu.
MUSK'TAN 'İNDİR' ÇAĞRISI
Elon Musk, "Fed'in faizi hemen indirmesi gerekiyor. Fed, ekonomide büyük gerileme yaşanması ihtimalinin artmasına neden oluyor" dedi.