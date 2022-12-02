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    'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla hak sahipleri belli olacak | Ekonomi haberleri

    'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahipleri belli olacak. 2-3 Aralık'ta Düzce'de bin 100, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta bin 650, 6 Aralık'ta Bartın'da 850, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için kura çekilecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    3. etap başladı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahipleri belli olacak. Dün başlayan 3. etap kuralar, 7 Aralık'ta sona erecek. Kuralar, dün Bolu'da 902, Karaman'da 751 konut için yapılırken, 2-3 Aralık'ta Düzce'de bin 100, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta bin 650, 6 Aralık'ta Bartın'da 850, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için kura çekilecek. 7-28 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde yapılan kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahibi belli olmuştu.

    İKLİME ODAKLANDI
    Sabancı Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Filantropi Semineri, 15'inci yılında 'Konumuz Doğal Olarak İklim' başlığı ile gerçekleşti. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "7'den 70'e herkese ulaşmak için her gündem maddemizin alt başlıklarına mutlaka iklim ile ilgili yönlendirici maddeler ekliyoruz. Bu yıl da Filantropi Semineri'nde ana gündemimizi bu kapsamda iklim acil durumu olarak belirledik" dedi.



    FED YAVAŞLAYACAK
    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Aralık'ta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye karşın enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görülmediğini dile getiren Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı Aralık toplantısında gelebilir" şeklinde konuştu.



    MUSK'TAN 'İNDİR' ÇAĞRISI
    Elon Musk, "Fed'in faizi hemen indirmesi gerekiyor. Fed, ekonomide büyük gerileme yaşanması ihtimalinin artmasına neden oluyor" dedi.



        71 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN SATILDI
        Trendyol'da Kasım ayı kampanyalarıyla birlikte 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan 71 milyon adedin üstünde ürün satın aldı. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat arttı. Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci ilk kez satış yaparak ekonomiye katkı sağlarken, Kasım ayı süresince Trendyol'da satış yapan kadın girişimci sayısı ise 11 bini geçti.



        GÖZLERİ VATANDAŞIN CEBİNDE
        Vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de cep telefonlarına "Adınıza tanımlı 6.280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın" şeklinde mesaj yolluyor. Dolandırıcıların gönderdiği bu mesajlardan dolayı çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

        MESAJA KANMAYIN
        Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de "Hesabınızda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var" mesajı oldu. Telefon dolandırıcıları, paraya ulaşmak için kullanıcı adı ve şifresi veriyor. Tuzağa düşüp kullanıcı adını ve şifreyi verilen adrese girenler, dolandırıcıların telefonlarına erişimine imkan sağlıyor.

        DOĞALGAZDA OYUN VAR
        BOTAŞ da doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı: "Kuruluşumuz logosu, kuruluşumuz ve yetkililerinin adı ve taklit edilen imzaları kullanmak suretiyle düzenlenen sahte belgelerle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebileceklerini söyleyerek menfaat talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemeli."

        BU NUMARALARI DİKKATE ALIN
        Türk Telekom, müşteri kampanya ve taahhüt aramalarının ev/ iş yeri interneti için sadece 444 0 375'ten, mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500'den yapıldığını belirterek, bu konuda müşterilerine uyarıda bulundu.

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        Haberler Ekonomi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, 3'üncü etap kurasıyla hak sahipleri belli olacak | Ekonomi haberleri
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