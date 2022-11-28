Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.11.2022 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 10:00
    ABONE OL

    Bakan Nebati'den yeni yatırımlar için kritik temas: İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi. Nebati, "Ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yeni yatırımlar için kritik temas!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

    Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştüğünü bildirdi.

    Toplantının oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Nebati, "Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye için çok büyük bir avantaj!
    Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den yeni yatırımlar için kritik temas: İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü
        SON DAKİKA