Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ilk 10 ayda 45 milyonu aştı | Ekonomi haberleri





SATIŞLARI ARTIRACAK 10 İPUCU

Giyimden gıdaya, uçak biletlerinden elektronik aletlere kadar neredeyse tüm ürün kategorilerinde indirimlerin yapıldığı kampanya ayı devam ediyor. Satıcılar kendi internet sitelerinin yanı sıra binlerce markayı bir araya getiren pazaryerlerinde de rakiplerinin arasından sıyrılıp, ürünlerini tüketicilerle buluşturmak için çalışıyor. Peki, büyük bir rekabet ortamının yaşandığı e-ticaret dünyasında nasıl ön plana çıkılır? Paraşüt, bu yoğun dönemde satışlarını ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen satıcılar için önemli tavsiyelerde bulundu:

İndirime girmeden önce mağazanızda iyi bir hazırlık yapın. Çok satacağını bildiğiniz veya satılmasını beklediğiniz ürünlerin stoklarını güncelleyin.

Satışa koyacağınız ürünlerin açıklamalarını ve görsellerini kontrol edin. Örneğin; bir kıyafetse yıkama önerilerini, elektronik aletse garanti süresini açıklamalara yazdığınızdan emin olun.

Pazaryerlerinde satış yapıyorsanız buralarda ürünlerinizin kategorilerine yönelik kampanyalarda yer almaya çalışın.

Müşterilerden gelen sorulara çok hızlı bir şekilde dönüş yapın. Gecikmeniz, müşterinin başka bir satıcıya yönlenmesine neden olabilir.

Reklam bütçenizi indirim haftalarında en çok kullanacak şekilde yönetin.

Sosyal medyayı etkin kullanın. Kampanya döneminizle ilgili hazırlıklarınızı takipçilerinizle paylaşın. Bütçeniz yeterliyse bu paylaşımları sponsorlu reklam olarak da yapın.

Kargolarda yoğunluk yaşanacağı için gelen siparişlerinizi aynı gün içinde kargolamaya özen gösterin. Bu şekilde kargo firması sebebiyle yaşanacak gecikme risklerini azaltabilirsiniz.

Kendi internet sitenizde satış yapıyorsanız, indirim ile ilgili paylaşım ve görselleri önceden hazırlayın. Ürünlerinizde yaptığınız indirimlerin anlaşılması için son 30 günün fiyatlarını göstermeniz yaptığınız indirimin doğruluğunun anlaşılması adına faydalı olacaktır. İnternet sitenizin altyapısının gelebilecek trafiği kaldırabileceğinden emin olun.

İndirim döneminde hangi ürünleri en çok sattığınız, hangi ürünlere çok trafik aldığınız gibi verileri kaydedin. Bunları diğer özel günlerde ve bir sonraki senenin aynı döneminde kullanın.

Müşterilerinize daha fazla zaman ayırabilmek için operasyonel yüklerinizi azaltın. Stok ve depo takibi, e-fatura, e-irsaliye gibi süreçleri tek bir ekran üzerinden yönetmenizi sağlayan ve e-ticaret entegrasyonu olan programları kullanın.

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