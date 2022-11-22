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    Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ilk 10 ayda 45 milyonu aştı | Ekonomi haberleri

    Türkiye ilk 10 ayda 45 milyon ziyaretçi ağırlarken, Ekim’de turist sayısı yüzde 38 artışla 4.8 milyonu buldu. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Turist akını

    Türkiye turizmde yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10 ayda 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. İlk 10 ayda yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 88.14 artışla 39 milyon 613 bin 471'e ulaştı. Ekim'de ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 38.36 arttı ve 4 milyon 803 bin 198'e ulaştı.

    İLK SIRADA ALMANLAR VAR
    Yılın ilk 10 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 274 bin 45 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 632 bin 712 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 205 bin 208 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Türkiye'ye Ekim'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 767 bin 814 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 746 bin 192 kişi ile Almanya ikinci, 388 bin 17 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. (Burcu ŞEN)



    'TÜRKİYE YÜZYILI'NA ENERJİ OMUZ VERECEK
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan enerji yatırımlarının bugünün ya da yarının Türkiye'si için değil, 50-60 yıllık geleceği kapsadığını belirterek, "Yatırımlarımız Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı taşıyacak, sırtlayacak, bu hedeflere omuz verecek yatırımlar. 'Türkiye Yüzyılı'nı yüzyılın enerjisiyle aydınlatacağız" dedi. Antalya'da düzenlenen 12'nci Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bakan Dönmez, keşfi yapılan Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini geçen hafta tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemimize aktaracağız."

    ÇÖZÜM TÜRKİYE'DEN
    Zirvede konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekti. Avrupa'nın enerji krizine Türkiye'nin çözüm olabileceğini belirten Schröder, "Türkiye Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynamakta" diye konuştu. (Barış ŞİMŞEK)



    ECZACIBAŞI'DAN YATIRIM ATAĞI
    Londra'da geçen yıl açtığı Vitra showroomu ile global arenadaki konumunu daha da güçlendiren Eczacıbaşı Yapı ve Karo Grubu, hedef büyüttü. Vitra London'ın tanıtım toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, üç kıtada üretim ve 120 ülkeye ihracat yapan bir grup olarak bu konumlarını güçlendirmek için 3 yılda 850 milyon euroluk yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. 520 metrekarelik alanda hizmet veren London VitrA showroomunun tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu gösterdiğine işaret eden Eczacıbaşı, "850 milyon euroluk ciromuzu, Londra'daki showroomun katkısıyla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. 1 milyar euro ciroyu aşmak için ilerliyoruz" dedi.



        BORSAYA ALTIN SERTİFİKA
        Darphane Altın Sertifikası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabilecek" dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise "Altın sertifikasından elde edilecek kazançlar için stopaj oranı sıfır" diye konuştu. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de şunları kaydetti: "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi, Hazine'nin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak."



        SATIŞLARI ARTIRACAK 10 İPUCU
        Giyimden gıdaya, uçak biletlerinden elektronik aletlere kadar neredeyse tüm ürün kategorilerinde indirimlerin yapıldığı kampanya ayı devam ediyor. Satıcılar kendi internet sitelerinin yanı sıra binlerce markayı bir araya getiren pazaryerlerinde de rakiplerinin arasından sıyrılıp, ürünlerini tüketicilerle buluşturmak için çalışıyor. Peki, büyük bir rekabet ortamının yaşandığı e-ticaret dünyasında nasıl ön plana çıkılır? Paraşüt, bu yoğun dönemde satışlarını ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen satıcılar için önemli tavsiyelerde bulundu:
        İndirime girmeden önce mağazanızda iyi bir hazırlık yapın. Çok satacağını bildiğiniz veya satılmasını beklediğiniz ürünlerin stoklarını güncelleyin.
        Satışa koyacağınız ürünlerin açıklamalarını ve görsellerini kontrol edin. Örneğin; bir kıyafetse yıkama önerilerini, elektronik aletse garanti süresini açıklamalara yazdığınızdan emin olun.
        Pazaryerlerinde satış yapıyorsanız buralarda ürünlerinizin kategorilerine yönelik kampanyalarda yer almaya çalışın.
        Müşterilerden gelen sorulara çok hızlı bir şekilde dönüş yapın. Gecikmeniz, müşterinin başka bir satıcıya yönlenmesine neden olabilir.
        Reklam bütçenizi indirim haftalarında en çok kullanacak şekilde yönetin.
        Sosyal medyayı etkin kullanın. Kampanya döneminizle ilgili hazırlıklarınızı takipçilerinizle paylaşın. Bütçeniz yeterliyse bu paylaşımları sponsorlu reklam olarak da yapın.
        Kargolarda yoğunluk yaşanacağı için gelen siparişlerinizi aynı gün içinde kargolamaya özen gösterin. Bu şekilde kargo firması sebebiyle yaşanacak gecikme risklerini azaltabilirsiniz.
        Kendi internet sitenizde satış yapıyorsanız, indirim ile ilgili paylaşım ve görselleri önceden hazırlayın. Ürünlerinizde yaptığınız indirimlerin anlaşılması için son 30 günün fiyatlarını göstermeniz yaptığınız indirimin doğruluğunun anlaşılması adına faydalı olacaktır. İnternet sitenizin altyapısının gelebilecek trafiği kaldırabileceğinden emin olun.
        İndirim döneminde hangi ürünleri en çok sattığınız, hangi ürünlere çok trafik aldığınız gibi verileri kaydedin. Bunları diğer özel günlerde ve bir sonraki senenin aynı döneminde kullanın.
        Müşterilerinize daha fazla zaman ayırabilmek için operasyonel yüklerinizi azaltın. Stok ve depo takibi, e-fatura, e-irsaliye gibi süreçleri tek bir ekran üzerinden yönetmenizi sağlayan ve e-ticaret entegrasyonu olan programları kullanın.

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        Haberler Ekonomi Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ilk 10 ayda 45 milyonu aştı | Ekonomi haberleri
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