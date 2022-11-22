Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ilk 10 ayda 45 milyonu aştı | Ekonomi haberleri

Türkiye turizmde yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10 ayda 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. İlk 10 ayda yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 88.14 artışla 39 milyon 613 bin 471'e ulaştı. Ekim'de ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 38.36 arttı ve 4 milyon 803 bin 198'e ulaştı.
İLK SIRADA ALMANLAR VAR
Yılın ilk 10 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 274 bin 45 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 632 bin 712 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 205 bin 208 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Türkiye'ye Ekim'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 767 bin 814 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 746 bin 192 kişi ile Almanya ikinci, 388 bin 17 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. (Burcu ŞEN)
'TÜRKİYE YÜZYILI'NA ENERJİ OMUZ VERECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan enerji yatırımlarının bugünün ya da yarının Türkiye'si için değil, 50-60 yıllık geleceği kapsadığını belirterek, "Yatırımlarımız Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı taşıyacak, sırtlayacak, bu hedeflere omuz verecek yatırımlar. 'Türkiye Yüzyılı'nı yüzyılın enerjisiyle aydınlatacağız" dedi. Antalya'da düzenlenen 12'nci Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bakan Dönmez, keşfi yapılan Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini geçen hafta tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemimize aktaracağız."
ÇÖZÜM TÜRKİYE'DEN
Zirvede konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekti. Avrupa'nın enerji krizine Türkiye'nin çözüm olabileceğini belirten Schröder, "Türkiye Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynamakta" diye konuştu. (Barış ŞİMŞEK)
ECZACIBAŞI'DAN YATIRIM ATAĞI
Londra'da geçen yıl açtığı Vitra showroomu ile global arenadaki konumunu daha da güçlendiren Eczacıbaşı Yapı ve Karo Grubu, hedef büyüttü. Vitra London'ın tanıtım toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, üç kıtada üretim ve 120 ülkeye ihracat yapan bir grup olarak bu konumlarını güçlendirmek için 3 yılda 850 milyon euroluk yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. 520 metrekarelik alanda hizmet veren London VitrA showroomunun tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu gösterdiğine işaret eden Eczacıbaşı, "850 milyon euroluk ciromuzu, Londra'daki showroomun katkısıyla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. 1 milyar euro ciroyu aşmak için ilerliyoruz" dedi.