Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'ye ilişkin 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacaklarını, 2023'te ise bu rakamın hep üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirterek, "Bunun için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız" dedi. Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 6. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş, ihracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu olduğunu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'inin AB üyelerine ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getirdi. Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradaki bir yavaşlama, talep düşüşü ister istemez bizim ihracatımızı etkiliyor. Oradaki yavaşlamayı da uzak ülkeler stratejimizle dengeliyoruz. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1 seviyesinde. Fakat uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0.25, yani normalin dörtte biri kadar. Dolayısıyla bu ülkelerden aldığımız payı ortalama ihracat seviyemize çıkarmak gibi bir hedefimiz var." Muş, 2023'ün 2022'den daha zor olacağını belirterek, "2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. 2023 ile alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz" diye konuştu.



DİZİLERDEN YENİ REKOR

Türk dizilerine yönelik yurt dışındaki ilgiden ve bu yapımların ihracatının ülkeye katkısından bahseden Muş, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde dizi ve film ihracatı, teşviklerimizin önemli bir kısmını ayıracağımız bir alan olacak. Ciddi bir bütçe aldık. Bu alanı gerçekten ciddi rakamlarla desteklemek istiyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada rekor bir rakama ulaşmış olacağız diye bekliyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha da artıracağız."

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